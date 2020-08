Mossos d'Esquadra ha denunciat els organitzadors de la cercavila que aquest dissabte ha reunit centenars de persones al centre de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).



La policia remarca que els participants a aquest acte aliè a la programació oficial han incomplert les mesures de prevenció de la covid-19, ja que no s'ha mantingut la distància de seguretat.



L'Ajuntament de Vilafranca, responsable dels actes oficials de la Festa Major, ha assegurat reiteradament durant les últimes hores que les actuacions dels balls populars que han provocat les aglomeracions han estat un acte espontani i sense cap autorització municipal. RTV Vilafranca ha difós imatges d'aquests fets "cedides pels seus espectadors", que han estat àmpliament reproduïdes i comentades a xarxes socials.

El consistori ha lamentat la situació viscuda a la vila, ha manifestat la seva "disconformitat" i ho ha definit com una "irresponsabilitat".



La consellera de Salut, Alba Vergés, ha recordat que fa només 15 dies es va fer un cribratge a Vilafranca, com a conseqüència del creixement de casos, i que les imatges que s'han pogut veure "no corresponen amb la situació de l’epidèmia".

El gruix de la programació de la Festa Major de la ciutat havia estat suspesa i, a la vista dels fets, l'Ajuntament ha fet una crida a "evitar qualsevol situació que vagi contra les mesures de prevenció" de la pandèmia. "És importantíssim que actuem amb seny i responsabilitat davant la crisi sanitària que estem vivint", han afegit les autoritats municipals, remarcant que malgrat la suspensió de festes "el sentiment hi és".



Hores més tard, han anunciat que anul·laven les recepcions institucionals previstes per aquest diumenge, festivitat de Sant Fèlix, amb representants dels balls tradicionals i de les colles castellers i de falcons, per tal d'evitar

aglomeracions en plena covid-19.

El consistori considera que els actes d'aquest dissabte han estat "irresponsables" perquè "han posat en risc la salut pública". L'Ajuntament subratlla que les actuacions i concentracions de gent entorn d'algunes colles de balls tradicionals s'han fet sense cap autorització municipal.



Per aquest diumenge es manté, no obstant això, la celebració de la novena de Sant Fèlix, un acte protocol·lari i litúrgic que es durà a terme amb un nou format, a porta tancada i només amb assistents que hagin reservat entrada. La figura del sant no sortirà en cap moment de l’església i no hi haurà castell de foc.



Els cinc administradors de la Festa Major a –organitzadors designats cada any per l'Ajuntament- han manifestat el seu "total desacord" amb els actes d'alguns balls, que han qualificat "d'irresponsables", han demanat a la ciutadania que eviti situacions de risc i que les aglomeracions "no es tornin a repetir".