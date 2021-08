Crim masclista a Cambrils

El jutjat de violència sobre la dona 1 de Reus ha decretat presó provisional sense fiança a un home detingut com a presumpte autor de la mort de la seva parella el passat divendres a Cambrils (Baix Camp). Segons recull la interlocutòria, la víctima i el detingut van discutir al domicili de la dona, on ell hi residia sovint. Després de la discussió, l'arrestat va marxar a un bar i s'hi va estar dues hores. Aleshores va tornar a la casa i la parella es va barallar de nou. L'home va marxar sol a un càmping proper, de la zona de l'Ardiaca, i no a ser fins al vespre que va decidir tornar al domicili i va alertar al SEM que la dona estava a terra, "molt freda, morada i sense reacció". El detingut tenia una ordre d'allunyament de la víctima.

Segons descriu la interlocutòria, després d'una primera discussió amb la víctima, als volts de migdia, el detingut va marxar a un bar on va estar dues hores, de les dues del migdia a les quatre de la tarda, com ha comprovat la investigació policial a través de les càmeres de videovigilància. Cap a les cinc de la tarda va agafar un bus i va tornar al domicili de la dona per recollir pertinences personals, però hi ha indicis que la va agredir durant una segona discussió.

Com consta a l'informe forense preliminar, el cadàver de la víctima presenta signes d'ofegament tot i que no s'ha pogut determinar "amb certesa" que aquesta sigui la causa de la mort i ha quedat pendent de proves addicionals que han sol·licitat els metges forenses.



Un dels testimonis, veí de la víctima, va declarar que als volts de les cinc de la tarda va sentir un gemec i un soroll sec a terra "com si alguna cosa caigués". L'acusat va negar davant del jutge que durant la discussió de la tarda ell agredís la dona, però no va poder donar "una explicació raonable" de per què la víctima tenia lesions a la cara. En aquest punt de l'interrogatori, el detingut va declinar seguir contestant les preguntes del jutge.

El magistrat veu suficients indicis de criminalitat i assenyala que el detingut va infringir l'ordre d'allunyament que tenia sobre la víctima. Considera que el detingut va tenir "temps suficient", entre les cinc i dos quarts de sis de la tarda, per provocar la mort de la víctima, període en el qual reconeix que va estar al domicili de la dona.



En la seva declaració, l'home assegura que després de la segona discussió se'n va anar a un càmping proper, on diu haver-hi estat fins a quarts de vuit del vespre, i que va ser llavors quan va trucar a l'exparella per explicar-li la discussió i comentar que la víctima no li contestava els missatges, fet pel qual va decidir tornar a casa i la va trobar morta.

En canvi, segons la interlocutòria, l'arrestat s'hauria quedat al domicili de la víctima i hauria trucat a l'exparella per explicar-li què havia passat i per demanar-li consell sobre com actuar a partir d'aquell moment. El jutge considera que l'home va deixar passar unes hores fins a trucar al SEM –ho va fer a quarts de nou del vespre- perquè el cos estigués fred i poder simular que l'havia trobat morta quan hi va arribar a aquella hora.



El crim s'ha conegut arrel l'ingrés del detingut a presó preventivament. Fonts de Mossos han assegurat a l'ACN que el cos no havia difós aquest suposat crim de violència de gènere perquè no hi havia suficients indicis de mort violenta per a atribuir l'homicidi a l'investigat, si bé va ser detingut amb relació a l'ordre d'allunyament sobre ella. El jutge, per contra, destaca que el cadàver presentava "signes de sufocació", com a possible causa de la mort. A partir d'aquí, el jutge ha considerat necessària la mesura en veure risc de fuga i la gravetat dels delictes -trencament de condemna, maltractament en l'àmbit familiar i homicidi. El mateix investigat ha reconegut que a vegades dormia al carrer o a la platja i que, sense un domicili habitual, fix i estable, i sense altres lligams familiars coneguts, sovint vivia a la casa de la víctima, malgrat l'ordre d'allunyament, segons recull la interlocutòria judicial.