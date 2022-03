Centenars de transportistes han realitzat dilluns al matí una marxa lenta des de la Zona Franca en direcció cap a la Ronda Litoral i de Dalt per protestar contra l'augment de preus dels carburants. Els vehicles han donat la volta per les dues rondes ocupant només un carril. La protesta ha estat convocada per la Plataforma en Defensa del Sector del Transport.

"Representem el 85% del transport nacional i internacional. No som una minoria com diu la ministra, ni uns radicals ni pertanyem a la ultradreta", ha assegurat Miguel Ángel Maqueda, membre de la Plataforma i organitzador de la marxa lenta de Barcelona. "Som famílies que ens n'anem a la fallida per l'augment de costos, treballem a pèrdues i necessitem ajuda urgent", ha continuat Maqueda.

De fet, la principal reivindicació de la Plataforma en Defensa del Sector del Transport és que s'apliqui per llei un mínim per cobrir un trajecte, establert a l'Observatori de Costos. "Hauria de ser similar al Salari Mínim Interprofessional dels assalariats. I, si es cobra per sota, poder denunciar-ho", ha precisat Maqueda. "Sabem perfectament que hi ha clients que paguen 600 euros per un servei i a nosaltres només ens n'arriben 150. I som qui posem el camió, el gasoil i la feina. La resta de diners qui se'ls queda?", s'ha preguntat en veu alta el membre de la Plataforma en Defensa del Sector del Transport, que lamenta que la ministra de Transports només hagi convocat aquest dilluns a la patronal del Comitè Nacional de Transport per Carretera (CNTC).

"Estem pagant més del doble i això és insostenible. Abans el preu del gasoil representava el 30% dels costos i ara és el 60%"

"La CNTC no ens representa. Si la ministra Raquel Sánchez no parla amb nosaltres i fa cas de les nostres reivindicacions, no desconvocarem cap vaga", ha avisat Maqueda, que ha posat un exemple de la "situació límit" que viuen molts camioners aquests dies. "L'any passat un dipòsit ple de 550 litres em costava 450 euro més IVA. Doncs bé, el dia 1 d'aquest mes el preu em va pujar a 612 euros i el dia 7 de març em va costar 712 euros més IVA", ha calculat el membre de la Plataforma en Defensa del Sector del Transport. "Estem pagant més del doble i això és insostenible. Abans el preu del gasoil representava el 30% dels costos i ara és el 60%", ha lamentat Maqueda.



Aquesta marxa lenta arriba després que la setmana passada alguns piquets es concentressin als accessos de Mercabarna, que juntament amb la impossibilitat que arribessin alguns productes va causar un descens del 38% en l'entrada de peix, com per exemple el procedent de Galícia, i d'un 20% de fruita, especialment la que havia d'arribar des d'Andalusia.

Protesta generalitzada contra el preu de l'energia

Paral·lelament, per a aquest dimecres hi ha diverses mobilitzacions convocades per sindicats i associacions d'autònoms i consumidors, entre d'altres. Serà el dia previ al Consell Europeu que ha d'abordar com contenir els preus de l'energia. Mentrestant, les patronals agroalimentàries i de gran consum xifraven, divendres de la setmana passada, en 600 milions d'euros les pèrdues causades per la vaga en els sectors primaris, industrial i de distribució alimentària des del seu inici i alertaven que es posaven en perill 100.000 llocs de treball.

La protesta del dia 23 de març també comptarà amb el suport del sector del taxi, també afectat per l'escalada del cost dels carburants. En el seu cas, preveuen iniciar una marxa lenta des de l'aeroport en direcció al Parlament de Catalunya per denunciar una situació que qualifiquen d'"insostenible" i exigir una revisió urgent de tarifes o ajudes per al sector. Concretament, assenyalen que la inflació se situa en nivells rècord propers al 8% i apunten que el combustible ja ha pujat un 35% en l'últim any, una situació que suposa uns costos afegits de 3.000 euros anuals.