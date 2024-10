Crit d'alerta dels impulsors del pacte antifeixista per l'abstenció de Junts a una iniciativa d'Aliança Catalana

La comissió de seguiment del pacte antifeixista al Parlament ha demanat una reunió a Junts per reclamar-li que compleixi els acords. El pacte, signat per PSC, Junts, ERC, Comuns i CUP, explicita el compromís de "no normalitzar ni legitimar" l'acció política de l'extrema dreta de Vox i Aliança Catalana i, específicament, la voluntat d'evitar que prosperin les seves iniciatives.

La petició arriba després que Junts s'abstingués a una proposta de resolució d'Aliança Catalana al debat de política general de la setmana passada. Arran d'això Unitat Contra el Racisme i el Feixisme (UCFR), representants de la societat civil i els partits signants es van reunir al Parlament per abordar la situació.

En aquesta trobada, que es va celebrar el dimarts, tant les entitats com el PSC, ERC, Comuns i la CUP van subratllar que "cal respectar allò pactat i signat" i van remarcar que això implica votar en contra sistemàticament de totes les propostes de Vox i Aliança Catalana, independentment del seu contingut.

Junts es va abstenir d'una proposta d'Aliança que reclamava "restituir" la DUI del 2017

Segons UCFR, els representants de Junts a la trobada van demanar "un debat extens i profund" sobre com afrontar el creixement de l'extrema dreta. Per part dels impulsors aquest debat es pot tenir però consideren que això no implica deixar de complir els acords. "És el desig compartit de la Comissió que el pacte funcioni i que segueixi comptant amb totes les forces signants, però això suposa aclarir els compromisos adquirits i que aquests es compleixin", afirmen les entitats. Precisament per això, han demanat una reunió a la direcció del grup parlamentari de Junts per "aclarir" la situació.

La proposta concreta d'Aliança Catalana al debat de política general reclamava "restituir" la independència en el marc de la Declaració Unilateral d'Independència del 2017. Aquesta proposta es va acabar rebutjant, ja que només hi van votar a favor les dues diputades d'Aliança Catalana i un diputat de Vox que es va equivocar. La resta de grups parlamentaris hi van votar en contra, menys Junts, que s'hi va abstenir. Aquesta va ser la primera vegada que un dels signants del pacte antifeixista no votava en contra d'una iniciativa d'Aliança Catalana.