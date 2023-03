El Cruïlla reunirà més de 40 monologuistes a l'escenari dedicat a l'humor

El Cruïlla tornarà a convocar una important representació dels millors monologuistes catalans i de la resta de l'Estat en la seva edició d'enguany. Aquest 2023, el festival està programat pels dies 7 i 8 de juliol al Parc del Fòrum de la ciutat de Barcelona.

Per l'escenari Vallformosa del festival, dins del Cruïlla Comedy, hi passaran diversos dels còmics i còmiques de l'escena estatal, tant emergents com consolidats, per a tots els gustos. "Humoristes consolidats i nous talents emergents s'uniran aquest estiu al Cruïlla per fer-nos riure a base de crítica social, ironia fina, humor negre, bromes absurdes, anècdotes ridícules i els seus millors acudits", apunta el festival.

Ana Polo, Charlie Pee o els membres d'El Soterrani, fins a artistes que estan en un moment excepcional a nivell nacional com Iggy Rubín, Ignatius Farray, Yunez Chaib o Patricia Espejo, seran els protagonistes de posar els riures del festival Cruïlla. També noms del talent emergent com Abi Enrech o Raventós, entre d'altres.



En concret, Andrés Fajngold, Charlie Pee, Iggy Rubín, Manel Vidal, Oye Sherman, Patricia Espejo, Xavi Daura o Yunez Chaíb seran alguns dels noms de la jornada del divendres. Pel que fa a dissabte, pel Cruïlla Comedy passaran noms com Adri Romero, Ana Polo, Bianca Kovacs, Carmen Lynch, Ignasi Taltavull, Ignatius Farray, Marc Sarrats, Pablo Ibarburu, Sergio Bezos o Tomàs Fuentes.

Tots els humoristes del Comedy actuaran el 7 i 8 de juliol a l'Escenari Vallformosa, dins del Festival Cruïlla 2023. Per veure els espectacles del Comedy, es pot comprar qualsevol Abonament Weekend, de tres o de quatre dies, o bé aconseguir una entrada de dia de divendres o dissabte.

Cartell de luxe

L'escenari dedicat a la incipient escena d'humoristes de stand up comedy complementa l'oferta musical del festival, enguany encapçalada per Sigur Rós, Franz Ferdinand, Placebo, Rubén Blades i The Offspring, entre altres. El festival se celebrarà del 5 al 8 de juliol al Parc del Fòrum.

Nicki Nicole, Delaossa, Wos, Santa Salut o Triquell seran alguns dels artistes del dimecres, mentre dijous destaca el nom de Rubén Blades. The Offspring, Sigur Rós, Franz Ferdinand, Sidonie, Ladilla Rusa, Carolina Durante o Ciudad Jara són alguns dels artistes que actuaran divendres, mentre dissabte el festival tancarà amb grans noms com Placebo, Leiva, Antònia Font, Amaia, Stay Homas, Suu o Renaldo & Clara.