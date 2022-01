La filòsofa i activista pels drets humans nord-americana Judith Butler ha estat guardonada amb el XXXIII Premi Internacional Catalunya 2021. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha destacat el seu activisme pels drets de gais i lesbianes i de suport al moviment queer. "Butler desprèn compromís cívic i polític amb el qual articula el seu projecte teòric de combatre totes formes de violència: la normativa, la simbòlica, la física, la sexual o la política", ha subratllat el president de la Generalitat, que ha qualificat el pensament de la filòsofa "d'inspirador". També ha assegurat que Butler representa els valors d'igualtat, fraternitat, no violència i llibertat amb què es reconeix Catalunya. I ha afegit que la pensadora "ofereix un desig de viure i de posar la vida al centre".



Aragonès ha destacat que l'obra de Butler "ha revolucionat i transformat la teoria feminista amb els seus estudis sobre el gènere, el seu activisme pels drets de gais i lesbianes i el seu suport al moviment queer". I ha subratllat que combat totes les formes de violència "que condicionen la vida de determinats col·lectius, especialment els més vulnerables". "L'activisme i el pensament de Butler és inspirador perquè ens ofereix un desig de viure, de posar la vida al centre, que la vida importi i compti", ha raonat Aragonès, que ha dit que la seva lucidesa "obliga a pensar i reflexionar sobre aspectes cabdals".



D'altra banda, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha lloat la figura de Butler per les seves "aportacions feministes per entendre i transformar el món". Ha expressat que la pluralitat de diagnòstics "assegura poder encertar en la diana de les desigualtats" i ha dit que la teorització sobre el gènere i la teoria queer "permet anar més enllà dels gèneres binaris".



De 65 anys i professora de la Universitat de Califòrnia, Butler és autora d'una àmplia obra. En català poden trobar-se set dels seus llibres. Els més recents són Problemes de gènere (Angle Editorial) i La força de la no-violència. Un vincle ètico-politic (Tigre de Paper), ambdós apareguts l'any passat. Prèviament s'havien publicat Marcs de guerra. Quines vides plorem (Angle Editorial, 2019), Cossos que encara importen (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 2017), Violència d'estat, guerra, resistència per una nova política de l'esquerra (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 2010), Vulnerailitat, supervivencia (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 2018) i El gai saber. Introducció als estudis gais i lèsbics (Llibres de l'Índex, 2000).