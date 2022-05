"Un bon llibre sempre és una provocació", la frase de Joan Fuster, de qui enguany se celebra el centenari del seu naixement, ha servit d’inspiració per la fira Literal que aquesta edició ha articulat la programació al voltant de les idees de l’escriptor valencià. A Fuster també li dediquen el cartell d’aquesta vuitena edició, que se celebrarà durant el cap de setmana al recinte de la Fabra i Coats. Serà la més gran feta fins ara, i el certamen es manté fidel a la seva tesi fundacional: apropar el públic general a la cultura que es fa des dels marges i visibilitzar, així, aquests altres centres de producció cultural.

Literal és una fira de llibres i idees radicals on es troben editorials, llibreries, autores i autors, i comunitat lectora per parlar del món on vivim i com transformar-lo. Des del 2015 la cita ha anat evolucionant, i compta amb un festival literari, un mercat del llibre, un espai professional i una programació cultural i gastronòmica complementària.

Però per gaudir del Literal no cal ser un intel·lectual sinó tenir ganes de diàleg, per això la fira, que és gratuïta, s’obre a totes les persones que s’hi acostin perquè del que es tracta és d’escampar eines de pensament que afavoreixin l’emancipació, i "una mirada econòmica social i solidària", segons apunta Laura Arau, coordinadora del certamen.

La Fira acollirà 126 parades de llibres, a més de 70 activitats, entre presentacions, debats, grans converses o concerts

Sense restriccions pandèmiques i amb moltes ganes, el recinte de la Fabra i Coats serà el punt de trobada de més d’un centenar d’editorials independents. Com apunta la Laura Arau, "la Literal és un espai de trobada comunitària". En total, s’exposaran més de 5.000 títols en 126 parades de 102 segells editorials independents i 8 llibreries cooperatives. La Fira Literal ha programat 70 activitats entre presentacions de llicincbres, grans converses, debats, poesia, contacontes i actuacions musicals que ocuparan espais repartits per tot el recinte.

Xifres que demostren que Literal creix, però no només en nombre de participants sinó també amb l’obertura de nous espais. Una de les novetats d’aquesta edició és l’Espai Àgora, un espai de debats i reflexió impulsat conjuntament amb el Programa d’Economia Social de la Generalitat que pretén ser la intersecció entre el món literari, l'acadèmia i els moviments socials. "L’Àgora és un espai de reflexió de temàtiques que ens preocupen, per exemple la salut mental, per això farem una mirada crítica a la psiquiatria. I això genera un espai experimental, i és una cruïlla entre l’acadèmia, els moviments socials i el moviment editorial", argumenta Arau.

Després de la pandèmia, "cal recuperar els espais de trobada i de vida comunitària com l'espai de llibre i les idees radicals que proposa Literal

Recuperar la presencialitat és important per a l’organització de Literal. "La pandèmia ha portat l'aïllament i l'erosió dels vincles comunitaris. Ha deixat malmès el teixit social i cultural del nostre país. Cal recuperar els espais de trobada i de vida comunitària com l'espai de llibre i les idees radicals que proposa Literal", argumenta Laura Arau, coordinadora de la fira que enguany també ofereix un espai de lectura, de restauració i de canguratge.

La Literal vol convertir-se en un espai de trobada entre editors, traductors, prescriptors, lectors i biblioteques, que a través del llibre busquen transformar la societat. Per això aquest any s’abordaran moltes temàtiques, i es parlarà de ciutat i ruralitat, de cultura i transformació social, de la vida per sobre del capital, d’antiracisme i pensament descolonial i d’anticapitalisme, entre altres. Entre els ponents de l’edició d’enguany destaquen Enric Casasses, Arantxa Tirado, Adrà Pujol, Núria Bendicho, Sebastià Portell, Davis Castillo, Uxue Alberdi, Maria Rodó- Zárate, Anna Pacheco, Pastora Filigrana i Ainhoa Nadia, entre molts altres.



Pel que fa als participants internacionals destaquen Françoise Vergés, presidenta de l’associació Décoloniser les arts i autora de diverses obres i articles sobre l'esclavitud colonial, el feminisme, la reparació i la descolonització dels museus i d’Houria Bouteldja, activista política franco algeriana i portaveu del Partit dels Indígenes de la República; o Paul Rocher, economista i diplomat en ciències socials que participarà en una conversa sobre control social i militarització. La programació ofereix espais per a tothom, però per als qui no puguin anar-hi presencialment, tots els actes de la fira seran transmesos via internet a través de Literal TV, l’espai televisiu de la fira que es pot seguir a través de la seva pàgina web.