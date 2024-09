La CUP demana "mirada llarga" per refer l'independentisme i n'exclou Aliança Catalana: "No hi té cabuda"

L'esquerra anticapitalista ha tancat el seu programa d'activitats de la Diada amb una manifestació alternativa que ha congregat centenars de persones pel centre de la ciutat i que ha finalitzat en un acte polític al Born de Barcelona.

La CUP ha admès aquest dimecres que l'independentisme passa per un "moment advers" i ha demanat tenir una "mirada llarga" més enllà de la "fotografia" de les xifres de les manifestacions d'avui per refer el moviment sobiranista. La diputada al Parlament Laia Estrada ha recordat que amb la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat els cupaires ja van certificar "la mort del procés", però ha assegurat que ara "s'inicia una nova etapa". En aquest sentit ha assegurat que la CUP es compromet a treballar per articular "una nova majoria popular" que reprengui la "confrontació" amb l'Estat i que "impedeixi que la classe dirigent es torni a fer enrere com ha passat en aquest cicle".

Estrada ha lamentat el "triomf" de la "lògica pactista que mantenen ERC i Junts amb l'Estat"

Estrada també ha lamentat el "triomf" de la "lògica pactista que mantenen ERC i Junts amb l'Estat", i ha subratllat que les "aspiracions socials i nacionals" de Catalunya "no tenen cabuda" dins l'Estat espanyol. Per això s'ha compromès a "plantar cara a la restauració autonomista, tant a qui l'encapçala com a qui l'està fent possible".



Però davant del fet que la manifestació independentista ha tret al carrer la meitat de les persones de l'any passat a Barcelona, Estrada ha reiterat que "ara el que toca és mirada llarga". Alhora ha assegurat que "més enllà de xifres" hi ha hagut "molta gent al carrer" que "té ganes de continuar batallant".

Per això ha afirmat que la CUP es compromet a articular una "nova majoria popular" que sigui "capaç de reprendre la confrontació" amb l'Estat espanyol, "que és l'única manera d'avançar cap a la consecució de la independència i de les aspiracions socials" de Catalunya.

L'homenatge a Gustau Muñoz al carrer Ferran de Barcelona. — CUP

Contra el feixisme en l'homenatge a Gustau Muñoz

"Aliança Catalana no forma part del projecte independentista, no tenim res en comú"

D'altra banda, la també diputada del Parlament Laure Vega ha defensat que l'independentisme no és projecte acabat i ha subratllat que els ciutadans, en les enquestes, mantenen que Catalunya té dret a decidir. En declaracions als periodistes des de l'acte en homenatge a Gustau Muñoz, que s'ha fet al matí al carrer Ferran on va ser assassinat pels trets d'un policia el jove lluitador antifranquista, la dirigent de la CUP ha afirmat que l'independentisme és una proposta "de caràcter republicà i democràtic" i ha afegit que Aliança Catalana no hi té cabuda perquè "volen la independència per una part del poble". "No forma part del projecte independentista, no tenim res en comú", ha reblat.



Per la seva banda, des d'Arran, el militant Ricard Munné, ha celebrat que Aliança Catalana no pogués fer aquest dimarts "amb normalitat" l'ofrena al Fossar de les Moreres.

Munné també ha subratllat la necessitat de recordar la figura de Gustau Muñoz, militant independentista i membre del Partit Comunista d'Espanya que va ser assassinat per la policia espanyola quan tenia 16 anys. "S'està intentant fer una espècie de segona transició i tancar-la per dalt. La memòria de Gustau Muñoz demostra que la transició no va ser tan modèlica", ha afegit.