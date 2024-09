Òmnium reclama autocrítica a l'independentisme i "deixar de mirar enrere": "No som al 2017, sinó al 2024"

El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha reclamat autocrítica a l'independentisme i "redefinir estratègies" perquè, en cas contrari, no es podrà "avançar col·lectivament", ha dit. Així s'ha expressat durant l'acte organitzat per l'entitat amb motiu de la Diada nacional de Catalunya, que ha reunit representants de tots els partits polítics i entitats independentistes. S'ha celebrat al Passeig Lluís Companys de Barcelona, i que enguany ha comptat amb la participació política d'una vintena d'entitats juvenils d'arreu dels Països Catalans.



Acompanyat per la Junta Directiva nacional de l'entitat, Antich ha defensat "sortir de la paràlisi i l'estancament", i per fer-ho creu que cal aturar "la lluita fratricida i els retrets" i no alimentar l'"autocomplaença". A més, ha fet una crida a "deixar de mirar enrere" perquè "ja no som al 2017, sinó al 2024". El dirigent de l'entitat també ha rebutjat que es "vengui fum" i ha subratllat que "no hi ha solucions simples a problemes complexos".



El responsable ha apel·lat a "renovar el contracte" del moviment i a "tornar a generar un cicle d'il·lusió com el que es va començar l'any 2010". La responsabilitat, ha dit, "torna a ser sobretot a les mans de la societat civil", després d'uns anys en els quals ha admès que s'havia derivat als partits. "Conscients que a Catalunya el marc polític ha canviat", ha destacat la necessitat de "posar-se a treballar" pels grans consensos i pel país: "Hi ha país més enllà del Govern i les institucions".



Antich ha volgut deixar molt clar que Òmnium no deixarà de practicar "incidència política", tant amb les institucions com amb els partits, i "governi qui governi". I pel que fa als partits independentistes, els ha instat a aprofitar "l'oportunitat" que se'ls obre amb els respectius processos congressuals "per fer la inaplaçable reflexió a què els forcen els resultats del darrer cicle electoral".



El president d'Òmnium Cultura, Xavier Antich, intervé en l'acte de l'entitat durant la Diada. — Arnau Martínez / ACN

Compromís de les entitats juvenils

A la primera part de l'acte d'Òmnium hi ha hagut la lectura del manifest unitari Compromís de les entitats juvenils dels Països Catalans amb el futur del país, amb el qual han reivindicat el "compromís del jovent amb la vida col·lectiva del país". En aquest sentit, també han destacat el compromís amb el dret a l'autodeterminació, la defensa de la terra i el català, com a mecanisme per a construir un "futur col·lectiu i just" que generi esperança.

Òmnium a la Diada

Aquesta tarda Òmnium participará en la gran manifestació independentista per la Diada, que organitza amb l'ANC, l'AMI, el Consell de la República, la Intersindical i el CIEMEN. En aquesta ocasió es torna a fer de forma descentralitzada Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida i Tortosa (aigua i desequilibri territorial). L'entitat organitza la Festa per la Llibertat, que a la tarda també comptarà amb música i reivindicació al passeig Lluís Companys de Barcelona, punt on acabarà manifestació.