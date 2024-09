Agenda de la Diada 2024: tot el que has de saber per seguir aquest Onze de Setembre

Aquest dimecres Catalunya celebrarà novament la Diada de l'Onze de Setembre que, per primera vegada després de 12 anys, no comptarà amb un president independentista al capdavant del Govern en la Generalitat. El socialista Salvador Illa és el primer cap de l'executiu que no combrega amb la plena sobirania per a la nació catalana des que Artur Mas va assumir la via cap a "l'estat propi", l'any 2012. Molts cors, un sol batec. Sentir Catalunya és l'eslògan oficial per aquesta Diada nacional de Catalunya.

Tot i això, des del punt de vist sobiranista es continuaran fent les manifestacions organitzades per la societat civil, com les que fan ANC i Òmnium (enguany amb altres entitats) o l'esquerra independentista. Completaran els diferents actes institucionals oficials, que arriben amb algunes novetats. El Govern d'Illa ha decidit mantenir la proposta institucional de dissenyada per l'executiu de Pere Aragonès pel que fa a la imatge gràfica, l'eslògan i els actes institucionals. Repassem les principals cites d'aquest 11 de Setembre de 2024.

La portaveu i consellera del Govern, Sílvia Paneque, amb el cartell institucional de la Diada, acompanyada de diversos creadors de l'acte i la imatge. — Arnau Martínez / Maria Pratdesaba

Medalla d'Honor del Parlament

Els actes arrencaran el dia previ, dimarts 10 a la tarda, amb l'acte de lliurament de la Medalla d'Honor del Parlament. La Mesa va acordar concedir la màxima distinció de la cambra catalana en la categoria d'or al Monestir de Montserrat coincidint amb l'inici dels actes de commemoració del seu mil·lenari i en reconeixement de "la seva contribució, i la de la comunitat benedictina, al llarg de la història de Catalunya". Un grup de víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església van demanar revocar la decisió, però la Mesa ho va descartar.

Missatge institucional del president

Al vespre serà el torn del missatge institucional del president català, que arriba amb una novetat: Salvador Illa recuperarà aquest discurs des del Palau de la Generalitat. I és que, els darrers anys, el Govern d'ERC havia optat per deslocalitzar-lo. Es podrà seguir a partir de les 21 h a través de TV3 i Catalunya Ràdio. Aquella nit també hi haurà la mobilització independentista al fossar de les Moreres.

Ofrena Floral Rafael Casanova

Com és habitual, a partir de les 9 h al Monument a Rafael Casanova de la ronda de Sant Pere de Barcelona es farà l'ofrena floral. Partits polítics i entitats es manifesten en honor a qui va ser conseller en cap de Barcelona el 1714, durant el setge a la ciutat. L'estàtua va ser esculpida per Rossend Nobas amb motiu de l'Exposició Universal del 1888.

Ofrena floral del PSC amb Salvador Illa al capdavant, l'any 2023. — PSC

La manifestació independentista

Enguany arriba organitzada per Òmnium, l'ANC, l'AMI, el Consell de la República, la Intersindical i el CIEMEN, i sota el lema Tornem als carrers: Independència. Justícia, país, futur. La manifestació independentista de la Diada és l'acte que en els darrers anys s'ha emportat més atenció, i que en aquesta ocasió es torna a fer de forma descentralitzada. "Cada localitat denunciarà diverses conseqüències de la dependència amb l'Estat Espanyol", sostenen en una nota: Barcelona (habitatge), Tarragona (infraestructures i Rodalies), Girona (sanitat), Lleida (pagesia) i Tortosa (aigua i desequilibri territorial).

A la capital es farà una manifestació que començarà a les 16 h a l'estació de França i es dirigirà cap a Arc de Triomf, on a les 17.14 h se celebrarà l'acte polític unitari. A Tarragona, sortirà del passeig de les Palmeres fins al monument als herois del 1811. A Girona hi haurà una concentració al carrer Jaume I. A Lleida el corregut anirà de la plaça dels Pagesos fins a la plaça Ricard Vinyes. I a Tortosa hi haurà una "petita manifestació" des de la plaça del Bimil·lenari fins al Parc de Teodor González.

Imatge aèria de la plaça Espanya al final de la manifestació independentista de la Diada de l'11 de setembre del 2023. — Jordi Borràs / ACN

Mobilitzacions de l'Esquerra Independentista

L'Esquerra Independentista també celebrarà actes arreu del país amb el lema Fer-ho possible, enguany repartits entre Girona, Lleida, Reus i Barcelona. Segons detalla la CUP en una nota, centrarà el seu discurs polític en "la importància de la força popular per aconseguir la independència", així com l'antifeixisme enfront de l'auge de l'extrema dreta catalana i la vinculació amb de les lluites socials.

Pel que fa a Girona, a les dotze del migdia hi haurà l'acte polític a la plaça del Vi. També a les 12 h a Lleida començarà una manifestació des de la plaça de la Paeria on es reivindicarà el paper de la pagesia per al país, que acabarà amb un acte polític a les 13 h a l'avinguda Blondel. D'altra banda, a Reus, la manifestació començarà a les 18:30 h a la plaça del Mercat Central i culminarà amb l'acte polític al Fossar Vell.

En el cas de la capital, el moviment independentista popular farà un l'Homenatge a Gustau Muñoz al carrer Ferran a les 10 h i a les 11 hi haurà la manifestació juvenil d'Arran amb acte polític inclòs. La cita més important previsiblement serà la Manifestació de l'Esquerra Independentista, que sortirà de Plaça Urquinaona a les 18.30 h, i passarà per Trafalgar, Lluís Companys i plaça Comercial. Finalment, es culminarà la Diada amb un acte polític central a la Plaça Comercial (El Born) a les 19.30 h.

Festa per la Llibertat d'Òmnium

La Festa per la Llibertat d'Òmnium Cultural tornarà a ser el punt final de la mobilització de la Diada de l'Onze de Setembre organitzada per les principals entitats sobiranistes. La música i la reivindicació ompliran el passeig Lluís Companys de Barcelona, punt on acabarà la jornada que es preveu ser la més concorreguda de totes. Lluís Sánchez i Maria Subirà (13 h), Al·lèrgiques al pol·len (18.30 h), Ginestà (20 h) i Flashy Ice Cream (21.30 h) són els artistes que hi participaran.

Acte institucional de Barcelona

Les emblemàtiques torres de Puig i Cadafalch a Montjuïc seran un any més testimoni de l'acte oficial central de la Diada, que enguany té com a fil conductor Catalunya com a país d'acollida. Tot plegat, es posa a escena amb un muntatge que inclou la lectura de poemes d'autors i autores que enguany celebren aniversaris, la interpretació de peces musicals, i actuacions de diverses disciplines de les arts escèniques i d'elements del folklore tradicional. L'acte institucional serà a les 22 h a les Fonts de Montjuïc i es retransmetrà en directe per TV3.