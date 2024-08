Al·lèrgiques al Pol·len, Ginestà i Flashy Ice Cream actuaran a la Festa per la Llibertat d'Òmnium

La Festa per la Llibertat d'Òmnium Cultural tornarà a ser el punt i final de la mobilització de la Diada de l'Onze de Setembre. La música i la reivindicació dels grups Al·lèrgiques al Pol·len, Ginestà i Flashy Ice Cream ompliran el passeig Lluís Companys de Barcelona, punt on acabarà la manifestació coorganitzada per Òmnium, l'ANC, l'AMI, el Consell de la República, la Intersindical i el CIEMEN, sota el lema Tornem als carrers: Independència. Justícia, país, futur.

En aquest sentit, el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha reivindicat el talent musical i cultural en català, i ha insistit en la necessitat de donar resposta als "grans reptes que, com els 2,3 milions de persones que volen aprendre o millorar el seu català i no tenen l'oferta i els mecanismes per fer-ho, ens interpel·len com a país".

Així mateix, Antich ha ressituat la Diada "com un dia per demostrar que l'independentisme és un moviment intel·ligent i transversal que no renuncia a exercir la seva força des dels carrers", i amb una "societat civil determinada i disposada a abordar els reptes que la nova situació política planteja".

Acte polític i concert familiar

Òmnium Cultural arrencarà les seves activitats al Passeig Lluís Companys amb un gran acte polític a les 12:00 hores amb presència institucional i representació de diverses organitzacions culturals, socials, civils i polítiques del país per reivindicar que la Diada és compromís, reivindicació, país i cultura. A continuació, se celebrarà un concert familiar que amenitzarà l'espai.

Durant tot el dia, l'espai s'omplirà amb el MerCat, Fira de propostes de país, on un centenar d'entitats exposaran els seus projectes. Són entitats que treballen per la llengua, la cultura, la cohesió social, els drets i la independència del país, posant en valor i visibilitzant la feina en xarxa de les diferents entitats.