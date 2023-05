La CUP es proclama "l'única candidatura independentista" i es mostra convençuda de tornar a l'Ajuntament de Barcelona 

La cap de llista de la CUP-Alternativa per Barcelona, Basha Changue, ha assegurat aquest dissabte que després de "4 anys fora de l'ajuntament", però "lluitant des dels carrers", tornaran al consistori aquest 28 de maig per "recuperar el seu lloc" i per "combatre les polítiques tèbies" que, al seu parer, ha desenvolupat el Govern de Colau.



I un cop dins, afirma Changue, qualsevol que cerqui el seu suport haurà d'apostar per "una Barcelona compromesa amb els drets nacionals i lingüístics", pel "decreixement turístic" i la "defensa radical de l'habitatge". "Senyors Maragall, Trias, Colau i Collboni, no hi ha mitges tintes: és el capital o les veïnes", ha sentenciat.

Changue: "no hi ha mitges tintes: és el capital o les veïnes"

La seva veu s'ha fet escoltar davant de desenes de persones a la plaça de Can Fabra de Barcelona, al districte de Sant Andreu, en l'acte central de la campanya per a les eleccions municipals del dia 28.



El diputat al Parlament Carles Riera ha assenyalat que "l'única candidatura independentista arreu dels Països Catalans és la CUP" i que "tornaran a l'ajuntament de Barcelona per combatre el gran capital i l'agenda de la patronal".

Riera s'ha mostrat combatiu, animant al públic a mobilitzar-se pel "vot de confrontació a l'Estat, el vot que més mal els hi fa". També ha carregat contra Junts per Catalunya i ERC, "que són la força constructiva", la dels "macroprojectes que trinxen el territori" — citant els Jocs Olímpics d'hivern, el Quart Cinturó, l'ampliació de l'aeroport i el complex turístic del Hard Rock—, i ha afegit que ja han entès "perquè Junts han renunciat a l'independentisme en el seu programa: volen tornar a ser Convergència i Unió i volen posar els ajuntaments al servei del gran capital a canvi de poder".

El 28-M com a "punt d'inflexió"

La diputada al Congrés Mireia Vehí ha apuntat que són "l'alternativa al model que substitueix allò públic per allò privat, que planta cara al Trias de la catifa vermella i al Collboni de l'aparador". Fent referència als electors descontents amb els partits independentistes, ha assegurat que "els Països Catalans lliures també es fan des del municipalisme" i que "votar a la CUP és un vot d'orgull i revolta".

Vehí: "Els Països Catalans lliures també es fan des del municipalisme"

La CUP vol garantir-se la presència al ple i revertir els resultats de la majoria de les enquestes que els deixen fora del consistori. Changue ha afirmat que "ens invisibilitzen perquè ens tenen por" i que la transformació de Barcelona "no serà possible mentre els que estan en el poder segueixin obrint les portes de les institucions al feixisme i blanquegin els seus discursos als ajuntaments i als parlaments".

En la mateixa línia, el número 2 de la llista a Barcelona, Jordi Estivill, ha posat l'èmfasi en què hi ha "una estratègia per silenciar-nos", però que respondran "amb més determinació i un vot de càstig, que portarà les misèries al centre".

L'acte de la plaça de Can Fabra, on també han intervingut la número 3 a Barcelona, Adriana Llena, i l'alcaldable de la CUP a Sant Cugat del Vallès, Marco Simarro, s'ha desenvolupat simultàniament a un altre acte de la Candidatura d'Unitat Popular a Palma. La diputada al parlament Eulàlia Reguant ho ha deixat clar: "estem un punt d'inflexió. Anem a per totes. Estem a Sant Andreu i a Palma perquè la CUP creiem i som Països Catalans".