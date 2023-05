La CUP es conjura a entrar a l'Ajuntament de Barcelona per ser "un malson permanent al poder"

A menys de dues setmanes de les decisives i ajustades eleccions municipals de Barcelona del dia 28, la CUP intenta remuntar la majoria de les enquestes -que la deixen fora del consistori- i agafar impuls per garantir-se la presència al ple, amb l'objectiu de convertir-se en un "malson permanent al poder".



La frase l'ha pronunciat l'exdiputada al Parlament Anna Gabriel, un dels principals referents de la formació de l'esquerra independentista, en el seu primer acte polític públic a la capital catalana des del setembre l'any passat, quan tot just feia un parell de mesos que havia tornat del seu exili suís.

El retorn a un míting de Gabriel -que està pendent que l'Audiència de Barcelona li fixi judici per desobediència pel seu paper en l'1-O- s'ha produït a la plaça de la Virreina, en plena Vila de Gràcia, sens dubte el barri més propici per la CUP a la ciutat, en un acte amb un fort pes de la qüestió nacional.



A les eleccions municipals de fa quatre anys, els resultats dels anticapitalistes a la Vila de Gràcia van enfilar-se al 7,5% dels vots, la millor xifra en els 73 barris de Barcelona i clarament per sobre de la mitjana del 3,9% del conjunt de la capital catalana -a tot el districte de Gràcia va quedar-se en el 6,2% dels sufragis-, mentre que el 2015 havia arribat al 13,9%, un guarisme que va contribuir a l'entrada de tres regidors cupaires al ple.

Servir les "classes populars"

Gabriel ha fet una crida a la mobilització per aconseguir recuperar la presència del partit al consistori perquè "no anem a les institucions a servir els dictats de ningú més que no siguin les classes populars". I ha afegit que si aconsegueixen entrar-hi, provocarien un "mal de cap" a la resta de formacions, "perquè no ho posaríem tan fàcil perquè s'externalitzés, perquè es fessin pactes amb els poderosos o perquè es posessin catifes vermelles per a les persones amb interessos privats".

La cap de llista de la formació a la ciutat, Basha Changue, ha assegurat que aquestes municipals "també van d'independència" i, per tant, la qüestió nacional hi és "tan important" com la social. En aquest sentit, ha reivindicat que la CUP és l'única opció realment independentista a Barcelona, perquè "Junts ha passat de defensar un independentisme màgic a renunciar-hi amb Trias a Barcelona", mentre que "ERC ha decidit ser la crossa del règim i la seva millor via per desactivar el conflicte".

Changue reclama el vot per a la CUP per "mantenir viu" el conflicte polític

Changue ha reclamat el vot per la CUP justament per "mantenir viu" el conflicte polític i ha manifestat que la formació vol que Barcelona sigui "motor en la construcció nacional i, per tant, en la consecució de l'alliberament nacional". Entre les propostes per avançar en aquest àmbit, el partit planteja impulsar una assemblea municipalista de càrrecs electes dels Països Catalans i crear la Xarxa de Ciutats dels Països Catalans, començant per Barcelona, València, Perpinyà i Palma. La candidata també ha atacat els Comuns, ja que considera que juntament amb ERC "forma part de la mateixa operació d'apaivagament del conflicte social".

Rebuig als "macroprojectes especulatius"

En l'acte també hi ha intervingut Bernat Lavaquiol, alcaldable de la formació a la Seu d'Urgell (Alt Urgell) i un dels portaveus de la plataforma Stop JJOO, que ha fet un discurs de fort contingut ambiental i molt crític amb "els macroprojectes especulatius que ens destrossen el territori i ens condemnen a la precarietat".

La número 3 de la llista a Barcelona, Adriana Llena, també ha fet una crida a oposar-se a "aquests macroprojectes" i ha posat èmfasi en la qüestió nacional, mostrant-se convençut que un referèndum pactat "no caurà del cel com a recompensa pel bon comportament". "Com si l'Estat mai hagués estat disposat a negociar res que ens faci avançar en el procés d'alliberament nacional", ha afegit, per concloure que l'única via per avançar en aquest front és la del "conflicte i anar-hi les vegades que faci falta".