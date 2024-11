Un audio contradice a la consellera de emergencias: a las 19.15 horas ya discutía el envío de alertas por la DANA

Un audio revela la conversación que la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, responsable del departamento de Emergencias del País Valencià, mantuvo con el centro de coordinación de emergencias (CECOPI) para lanzar alertas masivas a los móviles mediante el sistema ES-Alert por el peligro de la DANA. Según fuentes han confirmado a La SER, este encuentro tuvo lugar a las 19.15 horas, lo que contradice la versión de Pradas, que afirmaba desconocer la existencia de este mecanismo hasta las 20.00 horas de aquel día.

En la conversación se escucha cómo uno de los presentes anuncia que el mensaje también se difundirá en À Punt –la televisión autonómica del País Valencià– y emisoras tradicionales. También explica que la alerta llegará a cualquier persona en el momento que entre en alguna de las zonas afectadas, incluso si no estaba allí a la hora en la que se lanzó la alerta. "Estos mensajes los puedes poner en un período de cadencia", comenta.

Pradas ha asegurado su desconocimiento en una entrevista en À Punt, la televisión autonómica del País Valencià. A las 20.00 de la tarde del 29 de octubre, el secretario de Estado de Transición Ecológica, Hugo Morán, "me dice que está en Colombia, que está enterándose de la situación, y me traslada que no puede asegurar que no se rompa la presa", ha relatado la consellera.

Es entonces cuando un técnico les informa de la existencia de ES-Alert, el cual todavía no estaba reglado ni incluido en los planes autonómicos, ya que se trataba de un borrador pendiente de aprobar por el Comité de Protección Civil. "Es cuando nos dan esas informaciones, insisto, las únicas verbales en cuanto a la presa de Forata, cuando decidimos activar ES-Alert, una decisión unánime del Cecopi y aconsejada por los técnicos", ha expresado la consellera.

No obstante, el sistema ES-Alert fue presentado públicamente en el País Valencià el 27 de octubre de 2022, bajo el Gobierno de Ximo Puig, según informaron en su momento diarios locales. La presentación tuvo lugar en la sede de Urgencias de L'Eliana, donde se encuentra el Cecopi. Durante el evento, el director general de Interior de la Generalitat, Salva Almenar, encabezó la demostración, que incluyó una primera prueba fallida y una segunda exitosa de envío masivo de alertas a los teléfonos móviles de la localidad.

Almenar señaló que el sistema estaría operativo "en pocos meses" y explicó que este permitiría "enviar mensajes directos a la población" con instrucciones en casos de emergencia o desastre. Además, la Generalitat envió este 2024 una circular sobre prevención de inundaciones en la que anunciaba que el sistema ES-Alert estaba activo desde este año.

Antes de enviar las alertas y de que Morán llamara a Pradas, la delegada del Gobierno en el País Valencià, Pilar Bernabé, trató de contactar con ella tres veces –a las 12.23, 12.48 y 14.00–. Sin embargo, la consellera sostiene que en esas comunicaciones Bernabé no transmitió ninguna alerta específica y que los primeros avisos de gravedad llegaron desde el alcalde de Utiel.

El sistema de alertas ES-Alert utiliza la telefonía móvil para avisar de desastres naturales mediante mensajes directos a la población. Este sistema funciona enviando alertas a gran cantidad de dispositivos de forma simultánea, sin saturar la red de comunicaciones. La GSMA, asociación internacional de operadores móviles, subraya que esta tecnología permite enviar mensajes a millones de teléfonos en segundos sin afectar la red.