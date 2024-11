Las cinco horas de ausencia en lo peor del día de la DANA que Mazón no consigue explicar

¿Por qué Carlos Mazón se incorporó dos horas tarde a la reunión del centro de emergencias que vigilaba el paso de la DANA por la provincia de València? ¿Por qué su consellera de Justícia, Salomé Pradas, entraba y salía de la reunión del Cecopi intentando hablar con él? "Le corresponde a Mazón dar explicaciones sobre la agenda de ese día", sentenció este jueves el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado.

El president de la Generalitat aseguraba casi al mismo tiempo que estuvo "en un almuerzo de trabajo" y negó los rumores que apuntaban a que estaba en un cumpleaños: "¿Cómo se puede decir que estaba en un cumpleaños? No, lo desmiento categóricamente", dijo. Según su entorno, entre las 17:00 horas y las 19.00 horas, Mazón estuvo siguiendo la situación de la DANA desde el Palau, pero la normalidad con la que transcurrió el martes 29 de octubre para el president y las lagunas en su agenda siguen siendo el gran agujero negro del PP.

Esta es la reconstrucción de lo que, según lo que se sabe hasta el momento, hizo Mazón aquel día.

9:00 horas: pleno del Consell. A las nueve de la mañana Mazón presidió el Pleno del Consell con absoluta normalidad. A las 07:36 horas de la mañana la AEMET ya había lanzado el primer aviso rojo en el interior norte de València.

Según ha publicado la Cadena SER, a las 9:30 horas la delegada del Gobierno en el País Valencià, Pilar Bernabé, se reunió con alcaldes de la zona de riesgo para comunicarles la alerta.

10:45 horas: preside un acto en el Palau. Después del pleno, Mazón presidió el acto de entrega a la Generalitat de la certificación de la estrategia de sostenibilidad turística por parte de Aenor (Asociación Española de Normalización y Certificación).

La AEMET sigue alertando de la situación.

Mediodía: Presentación de estrategia de salud digital. Después de ahí, Mazón se fue a la sede de la dirección general de Salud Pública y presentó, junto al conseller de Sanidad, la Estrategia de Salud Digital de la Comunitat Valenciana, según refleja la web de su gabinete de comunicación.

En ese momento la Confederación Hidrográfica del Júcar ya estaba emitiendo el primer aviso de que se superaban los tres umbrales de alarma en la Rambla del Poyo y que la tendencia era "ascendente". Según la información de la Cadena Ser, al recibir esa comunicación a las 12:07 como el resto de instituciones, la delegada del Gobierno llama por primera vez a la consellera de Justicia, Salomé Pradas, responsable del área de emergencias.

Le comunica que los medios del Estado están para lo que necesite, que le pida lo que sea, que ya ha hablado con la UME y que están preparados, pero la consellera no solicita nada y le traslada que se va a reunir de forma inmediata con su equipo de emergencias en el centro de l'Eliana.

A las 12:48 horas Bernabé, la delegada del Gobierno, vuelve a llamar a la consellera para alertar de la situación y ofrecer medios, pero sigue sin considerarlo necesario.

13:00 horas: Mazón comparece y dice que el temporal "se desplaza". Diez minutos después, el president de la Generalitat está ya compareciendo ante los medios de comunicación en el Palau para informar de la reunión del Consell. "Según la previsión, el temporal se desplaza hacia la Serranía de Cuenca, por lo que se espera que en torno a las 18.00 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunitat Valenciana", dice ahí Mazón. Colgó el vídeo con estas declaraciones en sus redes sociales, acompañado de un mensaje en el que pedía extremar las precauciones.

Horas más tarde, cuando la catástrofe provocada por la DANA era ya una evidencia, borró el tuit. Este lunes explicó en la Cadena Cope que lo hizo para no confundir a la población.

13:45 horas: reunión con sindicatos y patronal. Después de su comparecencia, Mazón mantuvo un encuentro con UGT, Comisiones Obreras y el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana para abordar los próximos presupuestos de la Generalitat. De ahí se va a un "almuerzo de trabajo" del que no se sabe nada.

Mientras tanto, a las 14:00 horas, la delegada del Gobierno hizo la tercera llamada a la consellera de Mazón para insistir en ofrecerle medios para hacer frente a la situación meteorológica. La conversación termina como las anteriores.

14:30 horas: la consellera se entera de que hay un desparecido y convoca el Cecopi. Según ha contado El País, la consellera de Interior fue informada las 14:30 horas de la desaparición de un camionero en L´Alcudia y fue entonces cuando decidió convocar al Cecopi, que no se reuniría hasta las dos horas y media después.

Comida-18:45 horas: "Comida privada" o "almuerzo de trabajo". Mientras tanto, el president de la Generalitat está en una comida "de trabajo" de la que no se sabe nada. Mazón no ha dicho con quién comió y tampoco figura en su agenda oficial ni en el portal de transparencia. No aparece hasta cinco horas después.

17:00 horas: Se convoca el Cecopi. A las cinco de la tarde se reunió el comité de emergencias en el que se integra la Generalitat, con la consellera de Interior como representante, la UME, los bomberos, la AMET, la Confederación Hidrográfica del Júcar y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Según publicó El Confidencial, en los primeros momentos de la reunión los técnicos ya abordan el peligro de desbordamiento, pero no se tomó ninguna decisión ejecutiva. Fuentes presentes señalan la incapacidad de la consellera Prados para tomar decisiones ante la ausencia de Mazón.

19:00 horas: Se incorpora Mazón. El president de la Generalitat se incorpora a las 19:00 horas, después de que, a las 18:43 horas Prados lograse hablar con él tras varios intentos, según una información de elDiario.es. Mazón explicó que fue en ese momento cuando le dicen "ojo, que todo ha cambiado" y que la previsión ha aumentado en el barranco del Poyo y es posible la rotura de la presa de Forata.

20:12 horas: Se envían los avisos a los teléfonos. Con todo, no es hasta una hora y media después cuando los mensajes del sistema

ES-Alert de protección civil llegan a los teléfonos móviles. Para entonces ya había puntos devastados y sin cobertura. La consellera de Interior ha asegurado este jueves que supo en ese mismo momento que la Generalitat contaba con este sistema de alerta masiva.

En declaraciones a Á Punt, Pradas explica que a las ocho de la tarde la llama el secretario de Estado de Transición Ecológica, Hugo Morán, para trasladarle el riesgo de rotura de la presa de Forata (que finalmente no se cumplió) y que "ahí es cuando un técnico nos informa de que existe un mecanismo que se denomina ES-Alert".

El mensaje llegó tarde y pilló a cientos de valencianos haciendo vida normal. La DANA ha causado 220 muertos, la cifra oficial al cierre de esta información, y 89 desaparecidos.