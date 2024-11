Los barones del PP también se alejan de Mazón y estrechan su callejón sin salida 

Hay silencios ruidosos y el del Partido Popular con Carlos Mazón es uno de ellos. Desde el fin de semana nadie en el PP se dirige públicamente al president de la Generalitat: ni para defender su gestión de la catástrofe provocada por la DANA ni para trasladarle su apoyo político.

Este martes ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero veinticuatro horas antes fueron Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Castilla y León, y la Junta de Andalucía, con Juan Manuel Moreno Bonilla al frente. Todos evitaron pronunciarse sobre el papel de Mazón en esta crisis.

"No voy a hacer declaraciones. No puedo. Lo lamento. Solo quiero lo mejor para el pueblo de València", contestó Ayuso, emocionada, a los periodistas. "Estamos ante una situación de emergencia nacional y quien tiene que estar al frente de esto es el Gobierno de España", dijo Mañueco el lunes. Antonio Sanz, consejero de Presidencia e Interior del Gobierno de Moreno Bonilla también apuntó en la misma dirección, sin mencionar a Mazón. Los barones del PP, como Feijóo, también se alejan del president del Generalitat hasta borrar su nombre del vocabulario.

En los territorios también creen que la situación del País Valencià es "una emergencia nacional" y coinciden con Feijóo, y contra el criterio de Mazón, en que el Gobierno debió asumir el mando. La DANA ha desatado ya una tormenta política en el partido conservador y el mandamás valenciano está en el punto de mira de todos. Un callejón "con pocas salidas", deslizan fuentes del PP.

Acorralado en su pelea por el relato

No solo por la falta de entendimiento total con Feijóo que está quedando en evidencia, quizás lo de menos, sino porque el retraso en las alertas que llegaron a los teléfonos móviles de los valencianos, y que pudieron haber salvado decenas de vidas si se enviaran antes, apunta únicamente hacia él. Mazón es consciente de ello y por eso este lunes se lanzó a la ofensiva con un relato alternativo de los hechos en el que señala a la Confederación Hidrográfica del Jucar y a la UME (Unidad Militar de Emergencias), dos organismos de carácter técnico que dependen del Gobierno central.



El dirigente del PP, en la cadena Cope, trató de defender que si no se enviaron ante las alertas de Protección Civil fue porque durante la jornada del pasado martes 29 de octubre la Confederación desactivó "tres veces la alerta hidrográfica". "A la una, a las tres y las cuatro", dijo, y no es hasta "las siete menos cuarto" cuando traslada que la situación ha empeorado notablemente y que se alcanzan los 1.700 litros por metro cuadrado. Es ahí donde, según defendió, se decide poner en marcha el sistema ES-alert, aunque los mensajes no llegaron a los móviles hasta una hora y media más tarde, sobre las 20:12 horas. Para entonces ya había zonas devastadas y sin conexión.

La decisión la tomó el Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI), que se convocó a las cinco de la tarde y al que, según ha publicado El Confidencial, Mazón se incorporó dos horas más tarde. Según sostiene la misma información, "fuentes conocedoras aseguran que los técnicos insistieron en que ese mensaje se mandara antes", pero los "recesos" y las "vueltas a las medidas" alargaron el tiempo de reacción de la Generalitat.

Además, el ministerio de Transición Ecológica aclaró que las confederaciones hidrográficas "no activan ni desactivan alertas". Su función es trasladar "de forma constante y actualizada" los datos de pluviometría y el nivel de los cauces, para que las administraciones tengan información actualizada y con ella emitir las alertas.

Y lo cierto es que el centro de coordinación de emergencias valenciano emitió un aviso de alerta hidrológica a las 11:45 horas y a las 15:21 horas solicitó activar la UME. Dos horas antes, en una rueda de prensa desde el Palau de la Generalitat, Mazón decía esto: "Según la previsión, el temporal se desplaza hacia la Serranía de Cuenca por lo que se espera que en torno a las 18:00 disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunitat Valenciana".

Cuestionado por el antes y el después de la catástrofe

Desde las 7:36 horas se mantenía el nivel rojo de alerta emitido por la AEMET, la Agencia Española de Metereología. La gran pregunta para dirimir responsabilidades en la 'pre-Dana' es por qué no se avisó antes a la población para que evitase desplazamientos.

En cuanto a 'post-Dana', y ante la indignación generalizada por la sensación de abandono que han sentido los vecinos de las zonas afectadas, que todavía siguen reclamando que no se desplegaron los efectivos suficientes, Mazón también ha encontrado un culpable: la UME.

"Una vez se activa la UME a las 15: 21, el máximo mando de la UME, en función de lo que está viendo ahí, tiene que tener la capacidad para llamar a Torrejón y decir 'me hacen falta más. Y vienen automáticamente'", dijo el president de la Generalidad en una entrevista en Espejo Público (Antena 3) este lunes. Javier Marcos, general jefe de la UME, le replicó: "Puedo tener 1.000 soldados en la puerta, pero no puedo entrar hasta que el director de la emergencia me autoriza". La dirección de la emergencia reside en el gobierno autonómico y Mazón no quiere soltarla. Tampoco el Gobierno cree que sea una buena decisión.

Así, aunque todo el mundo coincida en que "no es el momento" de empezar a buscar culpables y pedir responsabilidades —con 215 fallecidos en la provincia de València y tres más en Castilla La-Mancha, mientras la búsqueda de desaparecidos continúa—, en el PP ven a Mazón en una situación "difícil". Este lunes, tras el primer pleno extraordinario del Consell tras la catástrofe, el popular intervino sin preguntas ante los medios de comunicación y, aunque subió el tono para que no se escuchasen, fue incapaz de silenciar los gritos "dimisión" que le interrumpían.