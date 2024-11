"Errores", "mentiras" e "incapacidad": crónica de la gestión de Mazón de la crisis de la DANA en nueve claves

El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón (PP), está en cuestión desde hace días por la gestión que él y su gabinete han hecho de la crisis de la DANA que ha azotado la comunidad.

Este lunes, Mazón, por la mañana, en diversas entrevistas, trató de desembarazarse de las severas críticas que ha recibido por su actuación y la de su Gobierno y pasó a la ofensiva. Puso todo tipo de excusas y apuntó al Gobierno, a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y al ministerio de Transición Ecológica, pero fue inmediatamente desmentido, en sus afirmaciones, tanto por el Gobierno como por el responsable de la UME.

Compromís —en la oposición junto al PSPV— registró este mismo lunes una petición para que una comisión de investigación en Les Corts indague, una vez que se estabilice la situación, "los errores" que pudo cometer el Gobierno autonómico a la hora de afrontar la emergencia.

Por la tarde, al filo de las 21 horas, el president, en una comparecencia, manifestó que pedirá comparecer en Les Corts para dar cuenta de lo que ha hecho y anunció al mismo tiempo que ha pedido al Gobierno de España inversiones multimillonarias.

Para el síndic de Compromís, Joan Baldoví, lo que ha hecho Mazón estos días, es darle prioridad a "salvar su silla en lugar de centrarse en la coordinación efectiva del operativo de emergencia".

"Mazón no ayuda a resolver esta crisis. Necesitamos un liderazgo capaz de gestionar bien y sin poner obstáculos", remachó Baldoví: "Debe apartarse" de la gestión de la DANA "o que lo aparten", proclamó.

Por su parte, el PSPV, manifestó que "por el momento"no va a pedir responsabilidades y "ya llegarán las respuestas". Sin embargo, sí afirmó que no van "a tolerar que el president de la Generalitat mienta y se escude en mentiras". "Todos los valencianos y valencianas recordamos el mensaje y la hora a la que llegó la alerta", añadió.



La oposición a Mazón fundamenta las críticas hacia la gestión en nueve puntos polémicos. Lo que sigue es un resumen de esas claves, que implican, para la oposición "errores", mala gestión, "mentiras" e "incapacidad" y justifican sin duda la apertura de una investigación parlamentaria.

Cuenca y un tuit borrado

Una de las declaraciones más discutidas de Mazón se produjo el mismo martes 29 de octubre, el día D. En una rueda de prensa a las 13 horas manifestó que la tormenta se dirigía "hacia la Serranía de Cuenca" y agregó que se esperaba que "en torno a las 18:00 horas" disminuyese "su intensidad en todo el resto de la Comunitat Valenciana".

En X (antes Twitter), Mazón tuiteó a las 13.14 un vídeo de esa rueda de prensa en el que se recogía tal declaración, acompañado de ese texto: "Sigue la alerta por lluvias nivel rojo en todo el litoral del interior de norte de Valencia; se mantiene la situación 1 de emergencia en la Ribera Alta; extremad la precaución y seguid las indicaciones de las autoridades y los avisos de emergencias del 112". Cuando empezó a verse la magnitud de la catástrofe, el vídeo fue eliminado de X.

El mensaje se borró, según Mazón, porque se escribió con la información que daba Aemet en ese momento y se eliminó para no generar "confusión", porque la realidad meteorológica era "absolutamente distinta" y había quedado "caducada" durante el día. Hubo, empero, "inacción y falta de previsión", para Compromís.

Alerta "tardía" y la UME

El president alertó "tarde" a la población, considera Compromís. "Mazón no avisó a la población cuando tocaba, generando una situación de indefensión para los ciudadanos", dijo Baldoví. El PSPV señaló: "Los socialistas no vamos a permitir que Mazón, en ese intento de salvarse políticamente, vaya contras las instituciones y denigre a sus profesionales".

Aemet, la agencia estatal de meteorología, defendió este lunes su gestión: "Nosotros hicimos el trabajo de la mejor manera que pudimos. Llevábamos avisando cinco días de la DANA y los avisos rojos ya estaban activados desde la mañana del martes y esa es la realidad".

La cronología de los avisos de la Aemet es la siguiente, según el Gobierno. "El Aviso Especial de Fenómenos Adversos fue emitido ya el domingo 27, y se mantuvo activo los siguientes días lunes y martes, indicando un grado de probabilidad de lluvias torrenciales alto, superior al 70%".

Llegado el martes 29 de octubre, "desde primera hora de la mañana se podía concretar un aumento de la peligrosidad del fenómeno meteorológico y sus zonas de impacto, y así se dio a conocer por parte de la AEMET con inmediatas actualizaciones: 7:31, aumenta el aviso naranja a rojo; 7:36, se amplía a aviso rojo la zona del litoral sur de València; 7:52, se eleva el aviso en el litoral del norte de València. En ese momento ya está en alerta roja o naranja toda la provincia. 9:41, se eleva el aviso rojo a toda la provincia de València. 17:49, se prolonga la alerta roja.

A su vez, "ese mismo martes a las 12:07, la Confederación Hidrográfica del Júcar alertó de un aumento de caudal en la Rambla del Poyo, lo que motivó una alerta hidrológica que emitió la Generalitat Valenciana, en el que se advertía a la ciudadanía de no acercarse a las riberas de los ríos y barrancos que puedan estar activos".

Esa mañana, Mazón mantuvo su agenda con normalidad. Presidió el Consell, luego estuvo en un acto de Aenor. Y después mantuvo una reunión con UGT, CCOO y la patronal valenciana para hablar de los presupuestos para 2025. A las 11.41, la Universidad de València ya había suspendido las clases, lo mismo una veintena de colegios. La Diputación también evacuó a sus trabajadores.

La alerta personalizada de la Generalitat llegó a todos los móviles de la provincia de València a las 20:12 de ese martes. Para entonces, muchos ciudadanos ya estaban atrapados.

Mazón defendió este lunes en la cadena Cope su gestión con estos argumentos, según recoge la agencia Efe. Respecto al aviso enviado a los móviles ese martes pasadas ya las ocho de la tarde, el presidente manifestó que la Confederación Hidrográfica desactivó durante ese día tres veces la alerta hidrográfica, y no fue hasta las 18:45 horas cuando avisaron de que la previsión de 200 litros por metro cuadrado se elevaba, mientras que media hora después se avisó de la posible ruptura de la presa de Forata, que finalmente no se produjo.

El Gobierno de España desmintió de inmediato a Mazón. Las confederaciones hidrográficas, indicó el Ejecutivo en una nota, "tienen entre sus competencias medir y proporcionar datos actualizados en dos instancias: datos de pluviometría y el nivel de los cauces, técnicamente calificado como aforo".

"Entre sus competencias —agregó el Gobierno— no está la de emitir las alertas públicas en materia hidrológica. Son las autoridades competentes en materia de protección civil las responsables de evaluar las posibles afecciones de ese riesgo físico en la población y en el entorno, y, por tanto, de emitir los avisos que corresponda y adoptar las medidas de protección que consideren más adecuadas en cada caso".

No obstante, Mazón aseguró al mismo tiempo que el servicio de emergencias 112 no desactivó en ningún momento la alerta hidrográfica, y por eso a las 15:21 horas se activó a la UME, que esa noche pudo llegar al primer punto donde se habían detectado más litros, Utiel y Requena.

El president indicó además que "la gran revolución meteorológica" de la noche arrasó con las comunicaciones, la luz y el agua, por lo que no se podía contactar con muchos pueblos de las 69 poblaciones afectadas, donde se agolparon 80.000 coches impidiendo los accesos.

Sin querer "entrar en polémica política" con la ministra de Defensa, Margarita Robles, ya que "la situación es tremenda para todos", Mazón insistió también, según recoge Europa Pres en que "desde el momento en el que a las 15.21 se activa la UME ya no hay ninguna otra necesidad de petición política".

"No creo que Valencia esté fuera de España como para tener que pedir ayuda internacional. Aquí hay gente del Ejército destacada que tiene sobre el terreno esa operatividad. También se puede ser proactivo y propositivo y se puede realizar (el envío de efectivos) cuando a las 15.21 se pide la activación de la UME", afirmó Mazón.

El jefe de la UME, el general Javier Marcos, señaló en una comparecencia este lunes que el día de la emergencia, el pasado martes, la unidad ya venía siguiendo la situación meteorológica. "Tengo dos herramientas legales, la alerta temprana y el despliegue adelantado, las empleé las dos", dijo. "En cuanto la Generalitat Valenciana nos dio luz verde, en minutos estábamos en la zona de emergencia. Fuimos de los pocos servicios de emergencia que pudieron entrar en la zona de Utiel-Requena", añadió.

"Ordené el despliegue adelantado de manera de que cuando esa autorización llegara estuviéramos preparados", aseguró. Marcos indicó que tardaron 15 minutos en salir desde que dio la orden. Además, el general dejó muy claro que sin autorización de la Comunidad Autónoma no puede hacer nada por imperativo legal.

Recursos sin movilizar

Para Compromís, el president tampoco utilizó todos los efectivos disponibles. "Existió una carencia de movilización de recursos, como los bomberos forestales, para dar respuesta a la catástrofe", dijo Baldoví.

Así lo denunció CCOO en un comunicado: "El 29 de octubre, cuando la población valenciana estaba sufriendo los efectos de la Dana, la gran mayoría de las unidades de bomberos forestales fueron retiradas al acabar su jornada como si fuera un día normal".

"El día 30 de octubre, solo algunas unidades estuvieron trabajando en la emergencia con el resto de dispositivos. El 31 de octubre, tampoco se produjo una incorporación masiva de unidades de Bomberos forestales a los diferentes lugares siniestrados. Además, las unidades de Bomberos helitransportadas de la Generalitat Valenciana han sido mínimamente movilizadas desde el comienzo de la Dana", recoge el sindicato.

Medios de otros territorios

Hubo también una cierta descoordinación a la hora de recibir medios de otros territorios. Según recoge El Correo, este domingo partieron bomberos de Bilbao para ayudar. Antes, este sábado, habían protestado porque se les había activado y desactivado tres veces desde el miércoles al mediodía.

"Tres vehículos preparados, un camión grúa con grupo electrógeno, hospital de campaña, bombas de achique, material de rescate variado en superficie y bajo superficie, buzos especializados..., y a pesar de todos los esfuerzos de nuestro jefe de operaciones desconocemos los motivos políticos u organizativos por los que los valencianos no pueden contar con nuestra ayuda", expusieron los bomberos.

Además, eldiario.es publicó que helicópteros enviados por el Gobierno andaluz se habían vuelto a cada después de estar "dos días de brazos cruzados".

"Caos" en la gestión del voluntariado

Otra de las polémicas estuvo en lo que Baldoví tachó de "caos en la gestión del voluntariado". "La Generalitat —dijo— ha entorpecido el trabajo de los voluntarios canalizados a través de la administración, generando confusión y obstáculos".

Medios valencianos contaron ese caos en la gestión de toda la solidaridad que la tragedia generó. El Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) se vio hasta cierto punto desbordado y en un punto restringió el tránsito con la idea de «ordenar esa gran ola de solidaridad y garantizar la seguridad de todos los que quisieran participar y especialmente facilitar las labores de las unidades que están teniendo dificultades para compatibilizarse con los ciudadanos".

Ausencia de empatía con las víctimas

Un mensaje de la consellera Nuria Montes también causó fuertes críticas por su "falta de empatía". Para la oposición el gabinete de Mazón "también ha ignorado las necesidades emocionales de los familiares, olvidando un componente clave de atención en situaciones de crisis".

Montes compareció ante los medios para explicar a las familias de las personas fallecidas que no podrían acceder al pabellón al que se están trasladando los cadáveres. "Aquí no se van a entregar cuerpos a familias, no se va a permitir el acceso de familiares a la zona donde tenemos custodiados a todos los fallecidos, así que tienen que esperar de forma obligatoria la llamada del juzgado y la entrega de la documentación pertinente", dijo.

Mazón y el mando directo

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, insistió este lunes en declarar la emergencia nacional contra el criterio de Carlos Mazón. "Estamos ante una emergencia nacional. Si esto no lo es, ¿qué lo es?", ha asegurado este lunes el líder de la oposición en una declaración institucional sin preguntas en la sede de la calle Génova.

Declarar la emergencia nacional supondría de hecho quitarle el mando de la gestión de la crisis a la Generalitat para dárselo al Gobierno central.

El CECOPI

"La gestión del CECOPI [Centro de Coordinación Operativa Integrada] ha sido bloqueada por intereses políticos, anteponiendo las conveniencias partidistas a la gestión eficaz", afirmó Baldoví.

Este sábado, Mazón tuvo horas paralizado el Cecopi, encargado de la gestión de la crisis, mientras el president mantenía una reunión con su núcleo duro.

La gestión previa: el fin de la UVE

Una de las primeras decisiones del gabinete de Mazón fue liquidar la Unidad Valenciana de Emergencias, un proyecto del Gobierno autonómico anterior, conocido como el del Pacto del Botànic (formado por PSPV, Compromís y Unidas Podemos). Este proyecto contemplaba la puesta en marcha de una unidad de gestión de carácter operativo y de coordinación de las emergencias de la Generalitat a través de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias.

Para el PP, se trataba de "un chiringuito", "una ocurrencia para tapar carencias enormes", que añadía "más complejidad" a la gestión. El PP, a pesar de las críticas, defiende esta decisión: "La coordinación de competencias ya la asume el 112, no podemos invadir competencias estatales ni crear un ejército, tenemos la UME a nivel estatal".