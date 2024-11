Puente sobre la visita institucional a Paiporta: "Quizá no era el momento más oportuno"

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, dijo la noche del pasado domingo que la visita de los reyes, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón a Paiporta, donde fueron increpados y recibieron lanzamiento de objetos, que "quizá no era el momento más oportuno" para acudir.

"Cuando pasa una catástrofe así -ha explicado el ministro- se plantea una disyuntiva que no siempre resolvemos bien desde la política. Que no siempre sabemos resolver. Acercarte a un lugar para trasladar el apoyo aun a riesgo de que te consideren un oportunista y recibir el cabreo de la gente... o no hacerlo y sufrir el reproche de que no estás, de que no te acercas. De que no acompañas a la gente", dijo Puente en La Sexta.