CGT denuncia a Carlos Mazón ante la Fiscalía Provincial de València por vulnerar los derechos de los trabajadores

La Confederación General de Trabajo ha presentado este lunes una denuncia contra Carlos Mazón, presidente de la Generalitat valenciana, ante la Fiscalía Provincial de València. Se trata de un escrito de 19 páginas al que ha tenido acceso la Directa y en el que se pone de manifiesto que las autoridades valencianas ignoraron las continuas advertencias tanto de la Agencia Estatal de Meteorología como de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Ambos órganos informaron de la posible caída de lluvias torrenciales, así como del desbordamiento del río Magro.



Además, Mazón no solo desatendió la previsión de la Aemet, sino que la desautorizó públicamente en redes sociales donde aseguró que no existía "ninguna alerta hidrológica". En la mayoría de sus declaraciones insistió en que el riesgo era mínimo y no fue hasta pasadas las 20.00 que envió la alerta a los móviles de la población valenciana.



Tras una semana de la emergencia social y climática en el levante peninsular, la CGT considera que la tardía actuación del gobierno autonómico del Partido Popular en València condujo al fallecimiento de una gran cantidad de trabajadores.



Asimismo, han difundido en distintas plataformas como X (antes Twitter) o YouTube que "las actuaciones negligentes por parte de la Generalitat Valenciana pusieron en peligro las vidas de miles de trabajadoras frente a la DANA que devastó localidades de las comarcas de l'Horta Sur, la Foia de Bunyol y de Utiel-Requena". De acuerdo con sus declaraciones, inciden en que "no se actuó correctamente" y matizan que la denuncia "no implica a la entidad jurídica en sí, sino a la física" en referencia a Mazón.



La CGT también ha insistido en que la querella es de carácter sindical puesto que consideran que "los principales afectados fueron los trabajadores que tuvieron que acudir a su puesto de trabajo o que volvían de él" y que se debió "paralizar la actividad laboral". Específicamente, contemplan la vulneración de artículo 316 del Código Penal que recoge que la infracción de las normas de prevención de riesgos laborales "será castigada con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses".



Hablan de "delitos contra la seguridad de trabajadores" y esperan que la denuncia "sea tomada por la Fiscalía" posibilitando que "todos los perjudicados se pudiesen personar en este procedimiento penal". Para ellos, esta denuncia contra Mazón es un primer paso en la necesaria búsqueda de responsabilidades.