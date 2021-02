La CUP situa la Mesa del Parlament com a eina "fonamental" per la legislatura i s'obre a "assumir responsabilitats"

La CUP ha reclamat un "pla de rescat" social, un "gir radical" i "reprendre" el camí cap a l'autodeterminació com a "prioritats" per decidir el seu paper institucional en la pròxima legislatura. La formació preveu que la Mesa del Parlament tingui un paper "fonamental" a l'hora d'aplicar un "pacte antifeixista" i garantir el debat "sense restriccions". "Si aquest és l'enfocament, nosaltres estem disposats a assumir totes les responsabilitats", ha assegurat el diputat Carles Riera en una roda de premsa després d'una reunió del Consell Polític en què han abordat els escenaris oberts després del 14F.

Riera assegura que el fet que la CUP ocupi un lloc a la Mesa "mai" suposarà un "intercanvi de cadires"

Riera ha reiterat que la formació posarà l'enfocament de la legislatura "al centre" i ha assegurat que el fet que la CUP ocupi un lloc a la Mesa "mai" suposarà un "intercanvi de cadires". Aquesta setmana hi va haver debat en relació a qui pertocaria assumir la presidència de la Cambra, un càrrec que JxCat considera que li correspon però que la CUP ha plantejat a les bases si l'hauria de demanar. Tot i això, en el Consell Polític no s'ha pres una decisió definitiva.



La CUP ha condicionat el seu recolzament al nou Govern a què es compleixin tres objectius, els principals pilars del seu programa: una reforma del model dels Mossos d'Esquadra, un pla de xoc per rescatar els més vulnerables i un referèndum. "El programa és la nostra prioritat. No les cadires", ha assegurat Riera.



Els Comuns aposten per un govern amb ERC i el suport del PSC

D'altra banda, el Consell Nacional de Catalunya en Comú ha aprovat aquest dissabte apostar per un Govern amb ERC i amb el suport extern del PSC com a "única alternativa real" per a un executiu d'esquerres. La coordinadora general de la formació, Jéssica Albiach, ha reconegut que no és una fórmula "fàcil", però ha assegurat que és "l'única opció" davant els vetos creuats entre ERC i el PSC. En aquest context, Albiach ha demanat un "gest de generositat" als socialistes, la força guanyadora de les eleccions, i ha recordat que ERC té dues majories parlamentàries disponibles. Per això, també ha demanat "intel·ligència política" al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, amb l'objectiu d'afavorir la formació d'aquest Govern "progressista".



Encara que res és descartable en la complexa política catalana, de moment aquest moviment ja havia estat rebutjat per Esquerra. Fins i tot hi ha veus en el partit que apunten a intentar fórmules en solitari per davant d'aquesta opció. Encara que sembla difícil que amb 33 diputats ERC pugui obtenir suports suficients per a la investidura de Pere Aragonès en solitari. Ara bé, que es descarti públicament l'opció d'un bipartit amb els Comuns no vol dir que els republicans no siguin molt conscients que l'existència d'aquesta possibilitat és un bon as a la màniga durant les negociacions amb Junts i la CUP.