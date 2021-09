A la mateixa hora en què el Ministeri de Treball i els agents socials negociaven una pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI), el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciava que hi haurà un pujada immediata de l'SMI per al que queda de l'any i el compromís d'arribar al 60% del salari mitjà a final de la legislatura. En la seva intervenció a la Casa d'Amèrica per obrir el curs polític, Sánchez ha advocat perquè el Govern espanyol buscarà una recuperació justa i homogènia, sense deixar ningú enrere, i ha considerat com a peça fonamental per a això la millora dels llocs de treball i dels salaris.



El president del Govern estatal, acompanyat en l'acte per empresaris i sindicats i presidents de grans empreses, també ha anunciat que els pressupostos generals de l'Estat es presentaran entre setembre i octubre; i ha fet una crida a tots els grups també perquè donin suport a la reforma de les pensions abans de final d'any.



Pel que fa als preus de la llum, ha indicat que s'ha actuat i ha relatar totes les mesures adoptades, però ha promès que se seguirà actuant, encara que no ha concretat en quina línia. Això sí, ha precisat que totes les mesures que es puguin adoptar seran "sempre dins de el marc europeu", ha dit.

A més, Sánchez ha tornat a fer una crida al Partit Popular per la renovació dels òrgans institucionals, i ha afirmat que "regenerar és renovar i complir la Constitució". Per això, dirigint-se directament al partit de Pablo Casado li ha demanat que "torni al consens constitucional i compleixi els seus compromisos constitucionals". Sánchez també ha parlat de les bones dades econòmiques que s'estan donant i ha anunciat que Espanya s'ha situat ja en els nivells abans de la pandèmia i, fins i tot, per sobre d'ells.



El president del Govern espanyol ha advocat per reforçar el que és públic, i ha assegurat que després de la pandèmia han de sortir enfortides la sanitat pública i l'educació pública. "És una de les lliçons que hem après", ha afirmat. Pel que fa a la pandèmia, Sánchez s'ha felicitat per haver-se arribat al 70% de persones vacunades i ha anunciat que en pocs mesos es podrà disposar de la vacuna espanyola.



Finalment, Sánchez ha volgut donar un missatge d'estabilitat política, i ha recordat que avui es complien 603 dies des que va formar Govern i, per deixar-ho clar, ha dit que encara queden al voltant de 850 dies més per a les eleccions del 2023.