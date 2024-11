La DANA posa en alerta el sud de Catalunya, amb amb restriccions a una desena de carreteres

Una nova DANA ha posat en alerta, de nou, el sud de Catalunya. L'amenaça de pluges continuades i torrencials ha obligat a restringir la mobilitat durant tot el dia a cinc comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre: el Tarragonès, el Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp. En aquestes comarques no hi ha escola, ni universitat, ni esdeveniments esportius, ni desplaçaments a centres de dia, ni cap activitat laboral considerada no essencial. El Govern espanyola ha recordat que no es pot no anar a treballar "si hi ha risc per a la salut dels treballadors".

De moment no hi ha hagut grans incidències. Els Mossos han establert punts de regulació de trànsit a diverses vies: C-14, N-340, T-11, N-420, TV-3141, A-7, N-240, C-37. La més important és AP-7 tallada a Amposta en sentit nord. El servei ferroviari també queda afectat. Mentre duri l'alerta, no hi haurà trens de l'R15 entre Reus, Móra, Casp i Saragossa. A l'R16 es limitarà la velocitat entre Tortosa i l'Aldea i a l'R17 se suspèn el tren llançadora entre Tarragona i Salou - Port Aventura.



A banda d'aquests talls preventius, a primera hora s'ha hagut de tallar la carretera que va del Bruc a Monistrol de Montserrat per la cara nord de la muntanya de Montserrat a causa d'esllavissades, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).

Segons les previsions meteorològiques del Meteocat, en alguns punts de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona es pot arribar als 100 litres d'aigua per metre quadrat en 24 hores.



Per la seva banda, l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha elevat l'alerta al nivell vermell i ha advertit del perill "extrem" al sud del país davant la possibilitat que s'hi acumulin més de 180 litres d'aigua per metre quadrat en 24 hores. Per això, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), d'acord amb les dades de l'AEMET, ha elevat l'alerta vermella per persistència de pluja a la subconca del Baix Ebre, tota l'àrea del tram final del riu Ebre que va des de Mequinensa a la desembocadura.

El telèfon d'emergències 112 ha rebut 251 trucades fins a les sis del matí per 238 incidents relacionats amb les pluges, sobretot al Tarragonès (39,6%), el Baix Camp (19,8%) i el Barcelonès (16,4%). Per municipis, els que han registrat més trucades són Tarragona (51), Barcelona (35), Reus 25), Salou (13) i Cambrils (10). D'entre les trucades, no s'han registrat incidències significatives.

Risc a la costa al Maresme, Barcelonès, el Baix i l'Alt Empordà

D'altra banda, també està actiu el pla Procicat d'onatge a la zona de costa i en comarques com el Maresme, el Barcelonès o el Baix i l'Alt Empordà.

En aquestes comarques no hi ha previst, de moment, restringir la mobilitat, però s'ha demanat adoptar mesures de precaució, com ara limitar l'accés a zones inundables o les platges d'alguns municipis.