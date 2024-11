El Govern detecta 16 càmpings en alt risc en cas d'inundació, la majoria al Pirineu i el litoral

Tal com ja va avançar dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, una de les prioritats del Govern davant les inundacions dels darrers dies degut a la DANA és revisar els càmpings que es troben en zones inundables. La portaveu del Govern i consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha informat aquest dimarts que a Catalunya n'hi ha 16 en situació de risc en cas d'inundació, la majoria al Pirineu i Alt Pirineu, però també alguns al litoral.

A la roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu Paneque ha remarcat que, dels 396 càmpings que hi ha a Catalunya, només els en preocupa un 4%, que són aquests 16.

Paneque ha detallat que s'estudiaran un per un tots els casos i s'introduiran les mesures "quirúrgiques" que calguin, remarcant que s'actuarà "amb determinació" quan no sigui possible introduir cap mena de protecció a través d'infraestructures de canalització o contenció, no hi hagi mesures d'autoprotecció possibles i quan en cas de desallotjament sigui impossible la tasca dels serveis d'emergències.



Compensacions i trasllats

Paneque no ha volgut entrar en quines podrien ser les possibles actuacions si es constata que la situació d'algun d'aquests 16 càmpings no es pot arribar a solucionar. En ser preguntada per si l'expropiació dels càmpings podria ser una opció, la portaveu ha dit que, de moment, no volen posar aquesta possibilitat sobre la taula i ha explicat que algunes de les mesures podrien ser compensacions o traslladar les instal·lacions a zones no inundables. En qualsevol cas, ha assegurat que les solucions estaran treballades amb el sector i comptaran amb "la màxima seguretat jurídica".

Aquest mateix dimarts el conseller d'Empresa, Miquel Sàmper, s'ha reunit amb el president de la Federació de Càmpings. Segons la portaveu, hi ha hagut "una actitud positiva" i predisposició a col·laborar.

Mapa de zones inundables actualitzat

De totes maneres, Paneque ha insistit que abans de fer capa actuació volen tenir actualitzats els mapes de risc de les zones inundables. En un inici el Govern es va proposar presentar-los el desembre del 2024, tot i que ara la consellera ha remarcat que treballen per avançar-ho i escurçar terminis. "No s'entendria que no actuéssim amb màxima celeritat en una qüestió com la seguretat de les persones", ha dit.

Entre aquestes infraestructures que analitzarà el Govern hi ha el nou Hospital Trueta de Girona, que podria tenir part de les instal·lacions projectades en terrenys inundables. La consellera ha subratllat que primer caldrà actualitzar els mapes de risc i comprovar quines infraestructures estan afectades i quines mesures de contenció es pot imposar.