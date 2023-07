Dani Alves, a un pas de judici per violació després de ser processat

El futbolista Dani Alves està a un pas de judici després que la jutgessa l'hagi processat per un delicte d'agressió sexual amb accés carnal. El Jutjat d'instrucció número 15 de Barcelona considera que hi ha suficients indicis perquè s'assegui al banc dels acusats i se li ha imposat una fiança de 150.000 euros per una violació.

Els fets van passar la nit del 30 al 31 de desembre de 2022 al lavabo d'un reservat de la discoteca Sutton de Barcelona. La magistrada considera que hi ha indicis racionals de criminalitat contra ell.

La titular del jutjat ha donat per finalitzada la investigació del cas, i ha citat al brasiler aquest dimecres, un tràmit previ a l'obertura del judici oral. Alves serà així excarcerat, se li comunicarà en persona el processament i tindrà l'oportunitat de fer una nova declaració, la tercera d'ençà que va ser detingut.

La defensa pot recórrer contra la interlocutòria de processament i la conclusió de sumari, cosa poc probable perquè vol que s'escurcin al màxim els tràmits. Quan aquesta sigui ferma serà el torn de la Fiscalia i l'acusació particular per presentar els seus escrits d'acusació. Finalment, li tocarà a la defensa i després s'haurà de buscar data a l'Audiència de Barcelona per celebrar el judici.

En presó provisional

La versió de la víctima apunta que el brasiler la va convidar a ella i dues amigues a pujar al reservat on estaven ballant. Després de flirtejar amb ella, haurien anat a una zona que ella pensava que era per fumar. La noia es va sorprendre de trobar-se en un lavabo diminut i va voler sortir, però Alves l'hauria forçat a practicar sexe amb ella a contracor, segons la denunciant.

Aquesta versió s'ha vist corroborada perifèricament per diverses càmeres de seguretat, testimonis, empremtes dactilars i lesions que va patir. Per la seva part, l'exblaugrana ha canviat fins a tres cops de versió, arribant a negar inicialment que conegués la noia.

L'Audiència de Barcelona ha decidit que Alves segueixi en presó provisional en dues ocasions. En el seu escrit de resposta al segon recurs presentat per la defensa, l'Audiència va insistir en la fiabilitat de la declaració de la denunciant, en els elements "variats" que la corrobora i el reitera el risc de fuga del futbolista.