"Decidim-ho tot": la campanya d’Anticapitalistes per acabar amb el "segrest dels oligopolis"

"La idea era assenyalar Endesa com a responsables de la situació que tenim", explica a l’altre extrem del telèfon Óscar Blanco, portaveu d’Anticapitalistes. El partit va organitzar fa uns dies una concentració davant la central tèrmica d’Endesa a la desembocadura del Besòs. L’acció de protesta, en la qual van participar una cinquantena de persones d’Anticapitalistes i altres organitzacions i col·lectius, tenia com a objectiu aplegar diverses denúncies del moviment veïnal i ecologista. "Les Tres Xemeneies és l’últim gran solar que hi ha al litoral de l’àrea metropolitana", i tot i que "ara mateix no té ús", segueix, Endesa "pretén, amb la col·laboració d’institucions públiques, fer un nou barri, amb lògiques molt caduques i especulatives, amb una construcció descontrolada d’habitatges que es justifica amb la construcció d’un hub audiovisual".

Aposta per les consultes populars

Aquesta és una de les darreres accions d’una campanya que Anticapitalistes vol que tingui un major abast. El nom d'aquesta campanya, que va arrancar el passat mes d’octubre amb la presentació d’una pàgina web on es reuneix tota la informació sobre la mateixa, té un inconfusible caràcter militant: "Decidim-ho tot".

"Les mesures que s’han aprovat tampoc van al fons del problema"

L’origen de "Decidim-ho tot" es troba, afirma Blanco, en la constatació que "hi ha una sèrie de problemàtiques sobre la taula", però que "no s’acaba de generar un debat social i polític sobre quines podrien ser les respostes necessàries". Blanco destaca "sobretot la qüestió de la llum, i com ha anat a pitjor". Les empreses responsables de la pujada de la factura de l'electricitat són, a més, "estructures vinculades amb la crisi climàtica", i aquesta, recorda, "no és una qüestió de conjuntura, sinó que anirà a pitjor amb el temps". Anticapitalistes no amaga la seva insatisfacció cap a la política del Govern espanyol de coalició entre el PSOE i Unidas Podemos. "Veiem que bàsicament es van posant pegats", lamenta Blanco. "No s’han aprovat una sèrie de promeses, s’han incomplert", continua, "i les mesures que s’han aprovat tampoc van al fons del problema".

Amb accions com la d’Endesa, Anticapitalistes vol "plantejar la possibilitat de vincular la qüestió de les necessitats bàsiques de la gent amb la qüestió democràtica". Com? "Amb un referèndum sobre aquestes qüestions i que sigui la ciutadania qui decideixi de quina manera afrontar-les", respon d’immediat el portaveu de l’organització. La intenció, assegura Blanco, és plantejar "el debat sobre com tenir el control públic i democràtic sobre una sèrie de béns que són estratègics i que cada vegada seran més claus".

Sumar per lluitar conflictes de fons

"Si continuem segrestats, per dir-ho d’alguna manera, per oligopolis, no podrem resoldre aquests problemes socials i ecològics"

"Si continuem segrestats, per dir-ho d’alguna manera, per oligopolis, no podrem resoldre aquests problemes socials i ecològics", observa Blanco. El Besòs, subratlla tornant a l'acció de fa uns dies, "és un espai molt paradigmàtic del que estem impugnant en la campanya". En aquella acció van col·laborar, com volien els seus organitzadors, "diferents plataformes que estan treballant sobre el terreny". Aquesta és precisament la direcció que a Anticapitalistes li agradaria que prengués "Decidim-ho tot": unir sota un mateix paraigües a un espectre més ampli d’organitzacions polítiques i sindicals, i als moviments socials.

Blanco reconeix que "encara estem en una primera fase, bastant embrionària, de donar a conèixer la proposta, a altres organitzacions". També "al carrer, socialitzant, parlant amb gent, fent taules informatives amb material, molt amb aquesta lògica", afegeix. Anticapitalistes no té "tancat un calendari" de futures accions, en bona mesura perquè es vol "anar incorporant organitzacions i fer-ho conjuntament". I això està relacionat amb que els problemes que vol abordar "Decidim-ho tot", "no són problemes que es resoldran aviat: són conflictes de fons". Per a Anticapitalistes, és imperatiu "trencar la dinàmica que ‘no hi ha alternativa’", i l’única manera de fer-ho és ampliar la base de la campanya "des dels col·lectius" i amb la mira posada en "planificar noves accions".

De moment, indica Blanco, els anticapitalistes estan "treballant en aquesta campanya donant-la a conèixer, amb material al carrer, les primeres accions o actes a diferents ciutats" i també s’han fet algunes reunions. "Ens hem reunit amb la CUP a Madrid, el Grup del Congrés, amb el que col·laborem amb altres temes, ens hem reunit amb el Sindicat de Llogateres...", desenvolupa Blanco. "La idea és que no sigui una cosa estrictament d’Anticapitalistes i mantenir l’autonomia de moviments socials i organitzacions sindicals", reitera. Fa una pausa i formula una aspiració que és, alhora, tota una tasca política per a l'esquerra: "Hem de saber com fer-ho".