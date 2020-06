Degoteig d'alumnes a les primeres escoles que han reobert en els territoris de fase 2

L'entrada a la fase 2 de les comarques de la Catalunya Central, dels de Girona, l'Alt Penedès i el Garraf, a més de les ja hi eren com el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu-Aran ha situat una part molt important del territori català en la possibilitat de poder reobrir les escoles aquest dilluns. No en tots els municipis, perquè en alguns municipis és jornada festiva. Les escoles han reobert amb totes les mesures de seguretat i l'exigència d'una declaració de cada alumne que no pertany a cap col·lectiu de risc. Els professors han pres la temperatura als infants i han extremat les mesures higièniques i la distància física entre els alumnes. En la major part de les escoles obertes l'afluència ha estat baixa, jaque l'assistència és voluntària. Només alguns instituts de batxillerat han tingut una major presència docent.

Un dels territoris incorporats a la fase 2 és la Catalunya Central. En el cas de les escoles rurals, amb menys alumnes, la desescalada es viu amb menys maldecaps. És el cas de Els Ventets de Collsuspina, que aquest dilluns ha reprès l'activitat amb dos alumnes. "És més fàcil adaptar el protocol", diu el director del Zer Moianès Llevant, Toni Comajoan. Aquest dilluns són només dos, però en cas que poguessin venir més, afegeix, "tenim espai suficient per mantenir les ràtios que dicten els protocols". L'Ainet i el Pep, tots dos de quatre anys, han entrat de nou a classe. Ho han fet amb mascareta, després de rentar-se les mans, desinfectar les sabates i que se'ls prengués la temperatura.

Una de les escoles bressol que també ha obert aquest dilluns és la llar municipal Xip Xap de Sant Carles de la Ràpita (Montsià). Amb només el 20% dels alumnes, el primer dia ha servit per aprendre els nous protocols. Els nens i nenes, un cop més, han demostrat una gran capacitat d'adaptació tot i que allunyar-se dels amics, costa. Com ha explicat la directora de l'escola bressol Xip Xap, Maria Carles, el més difícil és mantenir-los distanciats i donar-los unes ordres que els semblen contradictòries amb "la filosofia" que havien aprés a la llar abans de la Covid. No poden tocar-se ni abraçar-se, no hi ha joc col·lectiu, s'ha sectoritzat el pati i la desinfecció per allà on passen és la nova rutina a l'escola.

D'altra banda, l'Institut Escola l'Agulla del Catllar ha tornat a l'activitat aquest dilluns després de més de dos mesos d'aturada obligada pel coronavirus. En la jornada del retorn només han assistit tres de la trentena d'alumnes que esperaven, d'un total de més de 450 que hi ha habitualment. Malgrat no hi ha pogut haver contacte físic, estudiants i professors han estat contents de retrobar-se. Per evitar massificacions han determinat hores d'entrada diferents per cada curs i cada dia hi haurà nivells diferents. Paral·lelament, a la llar d'infants municipal han tingut sis infants, principalment fills de personal sanitari. Les mesures per garantir el distanciament social i la neteja són presents tant a l'entrada com en diferents espais dels centres.