Deneguen la reobertura del cas de Pedro Álvarez però el jutge busca nous mètodes per identificar-ne l’assassí

El titular del jutjat d’instrucció número 4 de l’Hospitalet de Llobregat, Alfonso Pérez Puerto, ha denegat la reobertura del cas de Pedro Álvarez, el jove assassinat a la ciutat el 15 de desembre de 1992, quan tot just tenia 20 anys. La petició l’havia fet Juanjo Álvarez, el pare de la víctima, a través del seu advocat, Benet Salellas. Ara bé, en la resolució tramesa pel jutge, a la qual ha tingut accés Públic, hi ha un matís important i és que envia un ofici al Cos Nacional de Policia espanyola (CNP) en què li demana "si seria viable alguna diligència d’investigació criminal de tipus biològic, químic o tècnic, que, més enllà de reproduir diligències ja practicades, permetés ampliar-les en aspectes d’interès o realitzar-ne d’altres que fossin útils, per a determinar la participació de persones contra les quals la causa no estigui prescrita". Salellas ha explicat que recorreran la decisió del magistrat.



El jutge, però, denega la petició de la família, que més enllà de demanar la reobertura del cas havia reclamat que poguessin investigar-lo els Mossos d’Esquadra. L’argument fonamental que utilitza el magistrat és que el delicte d’assassinat o homicidi hauria prescrit, una argumentació que no comparteix la família, però sí la Fiscalia. Per a Salellas, el paper del ministeri públic en aquest cas és "terrible" perquè en comptes de "posar-se al costat de la família, està disposada a emparar la impunitat a qualsevol preu".



En certa manera, però, el jutge té dubtes sobre la prescripció definitiva del cas i per això hauria demanat aquest informe. En concret, la versió de la família -i la seva defensa- és que no prescriuria fins al setembre d’aquest any, mentre que en bona de la seva argumentació el magistrat s’apropa més al que diu la Fiscalia, per a qui la prescripció hauria arribat el 2015.

Tot i que en passat gairebé tres dècades dels fets, el nom de Pedro Álvarez no ha deixat mai de sonar per la persistència, sobretot, del seu pare i la plataforma de suport per aconseguir que es fes justícia. Any rere any s’han fet actes de solidaritat i mobilitzacions per reclamar l’obertura del cas, que va quedar sobresegut el setembre del 2000 per l’Audiència de Barcelona. L’entorn d’Álvarez, així com diverses informacions i investigacions periodístiques, han denunciat reiteradament les irregularitats que s’han produït al voltant del cas, que va tenir com a principal sospitós precisament un agent de la Policia Nacional que va ser detingut dos dies després de l’assassinat, tot i que quedaria en llibertat al cap de pocs dies.



A Pedro Álvarez el van matar d'un tret al cap després d'una discussió de trànsit. La matinada d’aquell 15 de desembre acompanyava a casa la seva parella Yolanda. Quan ella s'acomiadava, un Opel Vectra blanc que circulava a gran velocitat va estar a punt d'atropellar-la en un pas de vianants de l'avinguda de Catalunya de l’Hospitalet. La jove va protestar, el conductor va sortir del vehicle, la va empènyer a terra i Pedro Álvarez es va interposar. Va ser llavors quan l'home va treure una arma, va descarregar tres bales a boca de canó i va donar-se a la fuga. Una d'elles va travessar el crani de Pedro Álvarez, que va arribar mort al servei d'urgències de l'Hospital de Bellvitge. Era veí del barri barceloní de la Verneda.

Poc abans de l'homicidi, un guàrdia de seguretat de l'hospital havia alertat de les amenaces d'un home armat. Els testimonis de l'incident de l'Hospitalet van descriure d'una manera similar l'autor dels trets i van recordar dos números de la seva matrícula. Dos dies més tard va ser detingut un policia nacional que aquella nit anava de paisà i que havia de ser identificat per la parella de la víctima. El sospitós, José Manuel Segovia Fernández, va sortir lliure en sis dies i va esquivar la banqueta dels acusats davant la insuficiència de les proves.



En l'examen de balística, els pèrits de la Policia Nacional que van examinar la pistola Star PK reglamentària del seu company havien descartat que coincidís amb l'arma que va matar Pedro Álvarez, un Star BM també reglamentària en els cossos policials. El cas ni tan sols va arribar a judici i les investigacions sobre el principal sospitós van tancar-se el 1994.