Denuncien que les obres del tancat a les bateries del Turó de la Rovira ha deixat amiant al descobert

Veïns del Turó de la Rovira denuncien que les obres del tancat de les bateries antiaèries han deixat al descobert una "gran quantitat d'amiant", un material cancerigen. En un comunicat, apunten que la zona n'és plena arran de la demolició de les barraques que hi havia, i que es va realitzar sense mesures que contemplessin la problemàtica del fibrociment.

Els veïns apunten que el material s'esmicola i deixa anar fibres que s'inhalen. Per això, adverteixen dels riscos per a la salut i reclamen una neteja immediata per part de l'Ajuntament de Barcelona, assegurant que es troba repartit en tots els vessants del tancat i assenyalant les tres principals zones on s'acumula.

A més, afirmen que, amb el pas dels visitants i la massificació turística a la zona, l'amiant esmicolat es va desplaçant turó avall i s'apropa a les cases més pròximes. I és que, un cop l'accés a les bateries queda tancat, la gent s'asseu fora, a tocar de les tanques, on hi ha restes d'amiant.

Des del Consell Veïnal denuncien l'acció "nefasta" del consistori amb les obres del tancat i subratllen que el problema de l'amiant a la zona és "crònic". Insisteixen que qualsevol obra que es realitzi ha de comptar amb mesures de retirada de l'amiant i protecció dels seus treballadors.

Els veïns també critiquen aquesta obra executada "amb endarreriments i sobrecostos". Tot plegat va "disparar" la despesa fins als 1,6 milions d'euros, segons apunten, però que "no van contemplar l'amiant".

Detallen que una zona de les obres sí que s'ha protegit amb una malla però no tota. "Resulta que en un talús si van fer el que haurien d'haver realitzat a tots; cobrir la zona amb un mallat per a evitar que s'escampi l'amiant. És a dir, eren conscients del problema, però no ho han aplicat integralment", critiquen a través de la xarxa social X.