Veïns del Turó de la Rovira denuncien que el turisme "col·lapsa" els busos de la zona

El veïnat del Turó de la Rovira de Barcelona denuncia que la massificació turística "col·lapsa" les línies de bus que pugen fins a la zona. Els inquilins dels habitatges de la zona, molts dels quals gent gran, utilitzen les tres línies que hi arriben per tornar a casa seva, mentre que els turistes els aprofiten per apropar-se a les bateries antiaèries, els mal anomenats búnquers del Carmel.

David Mar, membre del Consell Veïnal del Turó de la Rovira, explica que pot arribar a ser un "infern" i reclama que hi hagi agents cívics que controlin l'afluència al transport. Per la seva part, Montserrat Jiménez, veïna del carrer de Mühlberg, reivindica que el bus 119 és "un bus de barri, no turístic", i demana més freqüència de pas.

Segons explica aquesta veïna, les línies de bus que es veuen afectades són les que pugen fins a la zona: el 119, el V19 i el 24. El V19, que ve des de la Barceloneta, va molt ple: "Ocupen els seients habilitats per la gent amb poca mobilitat", es queixa Jiménez.

El 119 és més petit perquè és una línia de bus de barri i només passa cada mitja hora, i alguns veïns es queden "penjats" perquè no poden pujar-hi de la gent que hi ha, apunta. "Em sembla molt bé que vingui el turisme, però primer som els veïns", subratlla. Mar afegeix que n'hi ha que increpen els conductors o volen pujar tot i que no s'hi cap.

Diversos edificis del Turó de la Rovira amb cartells en contra del turisme massiu. — Blanca Blay / ACN

En aquest sentit, dos veïns coincideixen que el turisme que es troben a l'autobús genera en situacions conflictives en algunes ocasions. "És un turisme una mica incívic, no pots parlar amb ells", diu Jiménez. Per la seva banda, Mar diu que han notat que és un turisme més "agressiu" i que quan se'ls demana respecte es "reboten". "Hem arribat a uns extrems insuportables", lamenta.

Botellots i soroll a les bateries

La zona dels búnquers de la Guerra Civil ha esdevingut punt de trobada per a festes a l'aire lliure, i és una de les zones més massificades turísticament de Barcelona. Els veïns també es continuen queixant dels botellots, l'incivisme i el soroll de les bateries del Turó de la Rovira.

I persisteixen malgrat el tancat que impedeix l'accés a la zona a partir de les 19.30 h. Segons relata la Montserrat, tot i que dos agents es quedin a dins per impedir que saltin la tanca els turistes s'asseuen just als marges del tancat i fan el botellot.