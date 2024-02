Desallotgen sencer un dels edificis adjacents al bloc esfondrat a Badalona per l'aparició d'una esquerda

Els Bombers de la Generalitat han desallotjat els vint pisos del número 7 del carrer Canigó de Badalona, adjacent al bloc que ara fa una setmana es va esfondrar internament provocant la mort de tres persones. El veí del 4t 4a del número 7 havia detectat una esquerda horitzontal, que els bombers han certificat que afecta el forjat.

Segons l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, l'escletxa "podria estar motivada per l'esfondrament de la setmana passada". El Grup d'Estructures Col·lapsades dels Bombers i l'arquitecte municipal han analitzat la finca i han determinat que el més segur era desallotjar tots els pisos. Mentrestant, els veïns del número 9, esfondrat dimarts passat, han pogut entrar a buscar algunes pertinences.

L'esquerda ha aparegut en un habitatge situat paret amb paret amb l'immoble esfondrat, de manera que Albiol ha assegurat que la causa podria ser el propi sinistre de la setmana passada. L'alcalde ha apuntat que "sembla que les esquerdes s'estan repetint en algun altre pis del mateix costat de la finca".

Els pisos més propers a l'edifici esfondrat són els corresponents a les porteries 3 i 4 de cada planta, uns habitatges on s'ha acordat el desallotjament immediat fins a nou avís, sense possibilitat que els veïns puguin recollir cap pertinença.

Pel que fa a les porteries 1 i 2 de totes les plantes -més allunyades de l'edifici enfonsat-, els veïns també han hagut d'abandonar casa seva però està previst que hi puguin accedir "de manera endreçada" i supervisada per agafar coses bàsiques. Hi podran entrar fins que comencin les tasques d'apuntalament de l'edifici, previstes durant les properes hores.