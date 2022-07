Desbloquejat l'acord per al nou sistema de cotització dels autònoms

L'associació d'autònoms ATA, membre de la patronal CEOE, ha avalat la proposta del ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, per al nou sistema de cotització dels autònoms. La Junta directiva d'ATA ha donat el 'sí' a l'últim text en una reunió aquest dimecres al matí. El vistiplau d'ATA era l'últim escull que quedava pendent per tancar el preacord al qual ja s'havien sumat organitzacions vinculades als sindicats UATAE i UPTA. La proposta avalada per les principals organitzacions estableix 15 trams que s'aniran adaptant progressivament fins al 2025.

El 2023 la quota mínima serà de 230 euros mensuals i la màxima de 500 euros. L'any següent la quota mínima baixa als 225 i la màxima incrementa fins als 530 i finalment el 2025 les quotes aniran dels 200 fins als 590 euros.



Un dels canvis de la nova proposta és que en el tercer any d'aplicació la quota mínima es quedarà en 200 euros, és a dir, 94 euros menys que ara. Podran accedir a aquest tram els treballadors per compte propi amb un rendiment net de menys de 670 euros al mes. Amb el nou sistema també s'estalviaran diners els que ingressin fins a 1.300 euros.

En canvi, a partir de 1.700 euros de rendiment mensual les quotes s'incrementen progressivament en nou trams. Els augments de quota més grans seran pels que cobren més de 3.600 euros al mes que hauran de fer front a 196 euros més de cotització; els que ingressen més de 4.050 amb 236 euros més i els que guanyen més de 6.000 euros que faran front a 296 euros d'afegit per quota.

Mentre des d'UATAE i UPTA ja se celebrava ahir dimarts l'acord, ATA encara ho refredava perquè quedaven "detalls" per polir. La direcció de l'organització ha anunciat a través d'una piulada aquest matí que "un cop revisat l'últim text que ahir a la nit va enviar el Ministeri, s'aprova la seva redacció. ATA dona així el vistiplau a la reforma".