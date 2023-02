Desencallat el projecte de transformació de les Tres Xemeneies de Barcelona

Llum verda al projecte de transformació de l'àmbit de les Tres Xemeneies del Paral·lel de Barcelona. Després de mesos de negociació, l'Ajuntament i l'empresa propietària de dos dels edificis d'aquest espai del Paral·lel, Conren Tramway, han arribat a un acord per desencallar el futur d'aquesta zona del barri del Poble-sec. Les obres començaran l'any que ve

Per una banda, el consistori facilitarà un canvi de planejament urbanístic perquè un dels dos edificis, el més gran, pugui acollir oficines de tot tipus, ja que actualment només pot haver instal·lacions d'empreses vinculades al subministrament de serveis essencials. A canvi, el promotor cedeix a l'Ajuntament l'altre bloc, on es traslladarà el Centre de Coordinació d'Emergències (CECOR), actualment al carrer Lleida, i donarà 6,2 milions a la ciutat per a habitatge i equipaments veïnals.

A més, els promotors també assumiran la reurbanització dels Jardins de les Tres Xemeneies, valorada en 2,7 milions d'euros. En total, l'Ajuntament xifra en 11,2 milions les contrapartides que fa la propietat a canvi de la requalificació.

"Les requalificacions són bones si responen a l'interès general"

Les Tres Xemeneies van ser la seu de Fecsa-Endesa fins al 2012. Per fer-hi un altre tipus d'oficines calia requalificar els terrenys. Amb la requalificació dels solars per dotar-los d'usos terciaris, el valor del terreny es dispararà de 13 a 35,5 milions. En aquest sentit, la tinenta d'alcaldia Janet Sanz ha destacat que "aquesta operació no és especulativa, és un acord just que beneficia el barri". "Les requalificacions són bones si responen a l'interès general", ha sentenciat en una roda de premsa aquest dimarts.

La propietat no ha detallat quan començarà a rehabilitar l'edifici ni quines empreses s'instal·laran. "Quan ho vam comprar, l'any 2017, hi va haver empreses interessades amb aquesta zona, però ara toca reposicionar el projecte", ha dit Paco Hugas, representant de Conren Tramway. Hugas ha admès que hi ha hagut "discrepàncies molt significatives" amb l'Ajuntament i la visió sobre el futur de l'espai. Tanmatiex, ha reconegut que si finalment han acceptat la proposta municipal és pels veïns, per la ciutat i per "interès propi".

Pel que fa al tercer edifici, propietat de Red Eléctrica de España, l'Ajuntament obrirà un diàleg amb la companyia perquè cedeixi una part per a equipaments de barri.

Al seu torn, l'alcaldessa Ada Colau ha destacat que és un "gran dia" pel barri del Poble-sec perquè s'ha aconseguit "desencallar" la transformació de l'àmbit gràcies a l'acord. En aquest sentit, Colau ha destacat s'ha aconseguit gràcies a la "complicitat amb el sector privat, però amb clar lideratge públic". "Estem avançant cap a un model de ciutat que respongui les necessitats dels veïns i que ho combini amb l'activitat econòmica", ha remarcat.

Obres: estiu del 2024

El projecte s'aprovarà el març a la següent Comissió d'Urbanisme perquè el govern de la ciutat el pugui aprovar definitivament entre juliol i desembre. Les obres començarien l'estiu del 2024, segons ha detallat Colau.

La intervenció de millora urbana a la plaça vol millorar l'accessibilitat per als vianants, eliminar barreres arquitectòniques i evitar zones ocultes i poc visibles. "No hem d'amagar que fins ara aquesta zona havia estat focus de problemes de convivència", ha destacat Colau. "Un forta negre pel barri i per a la ciutat", han assegurat Sergi Vázquez, de l'Associació de Veïns, i Manel Tort, president de l'Associació de Comerciants del Poble-sec. Aquestes actuacions crearan itineraris accessibles a través del jardí com a espai estratègic d'articulació entre el Raval, el Paral·lel i el Poble-sec.