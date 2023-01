Arrenquen les obres d'urbanització de la part central de les Glòries: què inclourà?

La transformació de les Glòries, iniciada l'any 2014, entra en la seva recta final amb les obres d'urbanització de la part central de la plaça, just damunt dels túnels que des del 2021 soterren el trànsit de la Gran Via. La previsió és que els treballs, que suposaran una inversió de 26,4 milions d'euros, es prolonguin vint mesos, així que haurien d'acabar el segon semestre del 2024.

Tal com ja va detallar l'Ajuntament de Barcelona fa uns mesos, la intervenció comprèn una superfície de 4,3 hectàrees i completaran un total de nou hectàrees amb les ja transformades. La zona central del gran parc de Les Glòries incorporarà un jardí d'immersió, un umbracle, una àrea d'esbarjo per a gossos i una gran àrea de jocs. En total, es plantaran 472 arbres nous i 9.078 metres quadrats de verd, amb 23.840 unitats també d'espècies arbustives. "Un somni", per la segona tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz.

En un comunicat, l'Ajuntament assegura que amb la urbanització que s'acaba d'iniciar s'aborda la tercera etapa del projecte global Canòpia-Urbana, que convertirà la plaça en un parc de proximitat que actuï com a pulmó verd de la ciutat. Cal recordar que des que el trànsit de la Gran Via va pels túnels soterrats s'han reduït les emissions de diòxid de nitrogen de la zona gairebé un 40% i s'ha rebaixat el soroll en 9 decibels en totes les franges horàries.

Pulmó verd de la ciutat

L'àrea que ara es comença a urbanitzar completa la trobada dels eixos de l'avinguda Diagonal, la Meridiana i la Gran Via, que passaran a convertir-se en camins i itineraris principals que creuaran l'espai central de Glòries amb recorreguts per a vinents. La intersecció dels eixos viaris es transformarà en un punt de trobada dels principals eixos verds i cívics urbans. Es crearà també un passeig lineal amb una font ornamental consistent en una làmina d'aigua en un tram lateral, que unirà en línia recta els extrems de la Diagonal i per on podran circular vianants pel centre i bicicletes entre l'arbrat/mobiliari i la zona de verd.

El parc tindrà diversos nodes d'activitat. Destaca Entre els elements que s'hi ubicaran hi ha l'àgora sensorial Berta Cáceres, un espai de 1.000 metres quadrats útils d'ús polivalent envoltat d'una corona de bambús gegants, on es podran fer esdeveniments cultural. També hi haurà també un jardí d'immersió, amb espècies amb baix requeriment d'aigua i que donarà accés a l'estació de metro. La superfície total d'aquesta zona serà de 1.292 m2.

Un tercer element serà un umbracle de 668 m2 per fer activitats i actes garantint l'ombra i el quart una àrea d'esbarjo per a gossos que tindrà una superfície útil de 760 metres quadrats. Per últim, la gran àrea de joc de 1.968 metres quadrats inclourà una zona de jocs infantils accessible, per a diverses edats i amb 35 elements. El projecte inclou també un parc d'aigua de 104 metres quadrats que tindrà aquesta funció a l'estiu i que serà una zona d'estada la resta de l'any.



Un mirador a la Gran Via

D'altra banda, a la part Llobregat de la plaça s'inclourà un mirador, una zona de grades i espai verd amb visió sobre la Gran Via. La urbanització també contempla l'habilitació de 22 bancs, 176 cadires, 49 gandules, sis taules de pícnic, 79 papereres, quatre fonts per beure, una d'ornamental i dos quioscs. A més, es reubicarà l'escultura El Meridià a l'eix de connexió entre la Meridiana nord i sud.

Mentre durin les obres, les parades de bus i els carrils bicis que hi ha a l'interior de la plaça seguiran en servei, tot i que es canviaran d'ubicació per permetre els treballs.