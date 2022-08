L’obertura del túnel de Glòries ha permès reduir la contaminació atmosfèrica i acústica de la zona

L’obertura del túnel de les Glòries ha permès reduir tant la contaminació atmosfèrica com l'ambiental de la zona. Aquesta és la principal conclusió d'una anàlisi feta per l'Agència de Salut Pública de Barcelona que ha donat a conèixer l'Ajuntament aquest divendres. En concret, la reducció de la contaminació atmosfèrica se situa en un 39% pel que fa al diòxid de nitrògen (NO2) i en un 7% les partícules (PM10). Pel que fa a l'acústica, el soroll a la plaça s'ha reduït en 9 decibels en totes les franges horàries, concretament al tram de la Gran Via on s’ha soterrat el pas dels vehicles.

L'anàlisi de l’evolució dels nivells de contaminants atmosfèrics s'ha fet comparant-los amb l’estació fixa de l’Eixample de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica. En concret, s’han estudiat els nivells d’aquests contaminants durant la fase d’obres, durant l’obertura del túnel en un sol sentit i amb l’obertura completa. L’anàlisi conclou que a partir del darrer període els nivells de NO2 s’han reduït en comparació amb els altres dos períodes.

Si les emissions es comparen amb les de l’Eixample, en l’àmbit de les Glòries són un 40,8% més baixes. El mateix passa amb les partícules, que es troben un 13,2% per sota en comparació amb l’estació. Pel que fa al soroll a la plaça s’ha passat de valors a l’entorn dels 74 decibels a valors situats al voltant dels 65. Aquestes reduccions impliquen passar a estar en una zona un 70% més tranquil·la, que a nivell acústic equival a estar en un àmbit peatonalitzat de la ciutat.

La tinent d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de Barcelona, Janet Sanz, ha celebrat que la plaça de les Glòries sigui un "nou símbol de la ciutat", que ha passat de ser "un tambor de cotxes" a un "espai saludable". En aquest sentit, ha valorat que les actuacions hagin permès reduir uns 17.000 vehicles de l’entorn, amb "menys soroll i menys contaminació".