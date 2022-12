El nou bloc de pisos contenidor de Glòries allotjarà un centenar de persones en situació de vulnerabilitat

Han passat 26 setmanes des que es va iniciar la construcció del nou bloc de pisos contenidor de Glòries (al carrer d'Irena Sendler), el segon edifici -l'altre es troba al barri Gòtic- del programa Allotjament de Proximitat Provisional (APROP), impulsat per l'Ajuntament de Barcelona. En total hi ha 42 allotjaments repartits en set plantes, 35 dels quals pensats per a famílies monoparentals amb fills a càrrec i que no tenen accés a una llar digne. En total, preveu allotjar un centenar de persones en risc d'exclusió.

En la roda de premsa de presentació de la segona promoció de pisos construïts a partir de mòduls fets amb contenidors marítims, l'alcaldessa Ada Colau ha destacat l'èxit del programa APROP davant les crítiques i "burles" que van rebre quan van impulsar la construcció d'aquests edificis des de l'Ajuntament. "Han vingut per quedar-se", ha remarcat Colau, que ha aprofitat per demanar a la Generalitat estendre aquest model d'habitatge a la resta de Catalunya per donar resposta a "l'emergència habitacional" i a la pujada "desbocada" del preu del lloguer.

Colau ha assenyalat que els edificis APROP són una solució a "l'emergència habitacional", que ha d'anar acompanyada d'iniciatives d'altres administracions. En aquest sentit, l'alcaldessa ha valorat el "canvi d'actitud" de la Generalitat en aquest aspecte, però ha advertit que "aquest canvi s'ha de traduir en pressupostos i mesures en matèria d'habitatge".

Durant la roda de premsa, l'alcaldessa també ha destacat la necessitat de "regular un mercat privat que no troba límits a l'especulació desbocada que afecta Barcelona, Catalunya i totes les ciutats de l'Estat". En aquest sentit, ha demanat de nou al Govern central una nova Llei pel dret a l'Habitatge que reguli els lloguers.



Segon edifici APROP

Amb aquest segon edifici es fa un salt important, ja que les dimensions són molt superiors a les del Gòtic, amb només 12 pisos. Tal com ha apuntat Colau, es tracta d'un model més sostenible que la construcció tradicional, ja que els contenidors utilitzats havien servit abans per transportar mercaderies en vaixells. "Són habitatges dignes, de gran qualitat, amb molta llum i s'han fet amb un temps rècord. El procés és molt més sostenible", ha assegurat.

Del total d'allotjaments, 35 tenen dos dormitoris i una superfície útil de 52,7 metres quadrats distribuïts en una sala menjador i cuina, dues habitacions dobles, un bany complet i balcó. Els set restants són per a una sola persona, amb una superfície útil de 25,8 m². A la planta baixa de l'edifici s'hi han instal·lat espais d'atenció als inquilins i espais d'activitats comunitàries. L'interior d'illa de la finca tindrà un hort urbà gestionat pels residents i entitats socials. "Un valor afegit", ha remarcat Laura Pérez, quarta tinenta d'Alcaldia responsable de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI.

Els allotjaments APROP de les Glòries oferiran un sostre provisional a unes 100 persones en risc d'exclusió que fins ara estaven vivint en una pensió o un allotjament d'emergència. Hi accedeixen derivats pels Serveis Socials i paguen un lloguer mensual en funció dels ingressos (entre el 20 i el 30%). Pérez ha assenyalat que el temps estimat d'acollida és de dos anys i la majoria de famílies són del districte de Sant Martí, Ciutat Vella i l'Eixample .