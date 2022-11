Desenes de serveis dels Bombers en les últimes hores pel temporal de vent

Els Bombers han atès desenes de serveis pel temporal de vent que des d'aquest dilluns al vespre escombra bona part del país. La majoria d'actuacions han estat per retirar branques o arbres caiguts. Les comarques amb més intervencions en les últimes hores han estat les del sud de Barcelona, amb 8 actuacions, i les de Tarragona, amb 6. Al nord de Barcelona, s'han rebut 5 avisos; a l'Ebre, 4; a Girona, 2; i a Lleida i a la Catalunya Central, 1. En total, els Bombers de la Generalitat han rebut 27 avisos pel fort vendaval.

Per la seva banda, els Bombers de Barcelona han fet una vintena de sortides relacionades amb l'episodi de vent. El telèfon d'emergències 112 ha rebut 30 trucades de veïns de la ciutat fins a les 8:00 hores. L'Ajuntament de Barcelona ha activat aquest dimarts el Pla Bàsic d'Emergència municipal per ventades en fase d'alerta per les fortes ratxes de vent. L'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona també ha tancat tots els parcs de la ciutat per precaució.

Protecció Civil va activar el dilluns l'alerta del pla Ventcat per la previsió d'un episodi amb fortes ratxes de vent a bona part del territori, sobretot aquest dimarts, quan les ratxes encara podran superar els 72 km/h. Davant aquesta previsió, el Departament d'Interior demana extremar la precaució, especialment a les carreteres i durant les activitats a l'aire lliure.

Al conjunt del país, el 112 ha rebut 75 trucades relacionades amb les ventades, per incidències amb cobertes, bastides, mobiliari urbà, enllumenat públic i arbres. Cap de les incidències ha sigut greu. Segons informa Protecció Civil, aquest dimarts a la matinada a Portbou (Alt Empordà) s'han registrat ratxes de vent de 117,7 km/h; a Mas de Barberans (Montsià), de 113,8; al Perelló (Baix Ebre), de 112,7; a Mont-roig del Camp (Baix Camp), de 97,7 i a Font-rubí (Alt Penedès), 83,2.

Protecció Civil ha demanat evitar zones boscoses, on poden caure branques o arbres. Dins dels nuclis urbans, s'ha de vigilar amb la possible caiguda d'elements estructurals i objectes nadalencs a la via pública. A la costa, és important no apropar-se a espigons, esculleres ni passejos marítims, ja que les onades et poden arrossegar.

El Servei Català de Trànsit (SCT) demana moderar la velocitat i vigilar la distància lateral en avançaments.