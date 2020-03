Desenvolupen a Catalunya el primer respirador d'emergència fabricat amb impressores 3D

Aquest dilluns començarà la producció del primer respirador d'emergència industrialitzable fabricat amb impressores 3D, que donarà suport als hospitals i a les Unitats de Cures Intensives, on aquest tipus d'aparells escassegen davant l'emergència del coronavirus. De moment es preveu que es puguin produir un centenar d'aparells al dia, tot i que segons ha informat la Consellera de Salut, Alba Vergés, es podria arribar als 300 exemplars diaris.



La iniciativa, desenvolupada i produïda a Catalunya, s'ha dut a terme en una aliança entre el Consorci de la Zona Franca, l'empresa HP, Leitat (Tecnio) i SEAT juntament amb CatSalut, a través del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) i l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Vergés ha celebrat que per "un dels punts que més ens preocupava, com són els respiradors, ara tenim aquesta esperança feta a Catalunya".



En una entrevista a TV3, Vergés ha destacat també que han "preparat molt" els centres per tal que puguin donar resposta als nous casos crítics. "El millor per destensionar és que no entrin més persones" al sistema assistencial, ha remarcat, motiu pel qual és fonamental quedar-se a casa.



Vergés ha informat que 678.000 persones ja han introduït les seves dades a l'app de Salut per fer un seguiment dels casos de coronavirus. A més, ha dit que esperen l'arribada dels "testos ràpids" que detecten el virus en uns minuts al llarg de la setmana que ve, igual que nous materials d'autoprotecció pels professionals.



La consellera ha reconegut que no saben quan es donarà el pic d'infeccions, i ha afirmat que ara han pres mesures dràstiques "per veure si es poden relaxar més endavant".



El Departament de Salut ha informat que en les últimes hores s’han donat 1.221 positius nous de coronavirus SARS-Cov-2 a Catalunya, cosa que eleva la xifra total a 5.925. Del total de casos acumulats fins ara han mort amb la Covid-19 un total de 245 persones, 54 persones més que aquest dissabte.



Pel que fa al nombre total d’afectats pel coronavirus a Catalunya, un total de 551 persones estan greus i s'han donat 728 altes, 84 en les últimes 24 hores.



Pel que fa a la zona de la Conca d'Òdena, Salut confirma 228 positius de coronavirus SARS-CoV-2 des que es va declarar el brot, vuit més que aquest dissabte. Sis persones estan greus i 32 han mort amb la Covid-19, quatre en les últimes 24 hores.