El 2019 va ser un any en què van disparar-se les diferències salarials entre els treballadors rasos i els directius. Mentre que els primers van veure com, de mitjana, el seu sou augmentava en 432 euros anuals amb relació el 2018, en el cas dels directius va fer-ho 3.713 euros. O, dit amb altres paraules, els ingressos dels directius van augmentar 8,6 vegades més que el dels treballadors.



Aquesta és una de les conclusions de l’informe “Evolució salarial 2007-2019”, que han presentat conjuntament el grup ICSA i l’escola de negocis EADA. El treball situa el salari mitjà dels treballadors espanyols en 23.250 euros anuals (23.777 en el cas dels catalans), mentre que el dels càrrecs intermedis s’eleva a 42.929 i el dels directius a 84.773 euros (86.694 a Catalunya).



La gran diferència, però, és l’evolució, ja que durant el 2019 el sou dels empleats rasos només va créixer l’1,89%, mentre que la dels càrrecs intermedis va fer-ho el 3,43% i el dels directius el 4,58%, de manera que en xifres absolutes la desigualtat es va eixamplar enormement, ja que van créixer més els salaris més elevats.



L’informe també posa de manifest que tot just l’any passat els treballadors van recuperar el poder adquisitiu que tenien abans de l’esclat de la crisi. En concret, el sou dels treballadors ha augmentat nominalment un 18,69% entre 2007 i 2019, mentre que en el mateix període la inflació ha pujat un 17,4%. Ras i curt, en aquests 12 anys el poder adquisitiu dels treballadors ha augmentat l’1,3%. En canvi, tant el dels directius com els dels càrrecs intermedis ho ha fet gairebé cinc punts.



L’economista i president d’ICSA, Ernest Poveda, ha assegurat durant la presentació que “existeix una adequada correlació entre el creixement econòmic dels darrers cinc anys i la seva diferent assignació a les rendes salarials”. En aquest sentit, planteja fer un “exercici d’imaginació i intel·ligència” a l’hora de “replantejar nous models retributius que equilibrin el repartiment entre les diferents categories, aconseguint que sigui més motivador, més just i basat en elements objectius per retenir el talent a les organitzacions”.