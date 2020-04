La despesa militar mundial es dispara el 2019 i arriba als 20.050 milions a Espanya

La guerra ha estat un bon negoci durant el 2019. Així ho demostren els números relacionats amb la indústria militar al llarg d'aquest any a tot el món i, també, a Espanya. Aquestes conclusions apareixen en l'informe anual del prestigiós Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) que ha estat presentat aquest dilluns i en què ha pres part el Centre Delàs d'Estudis per la Pau.



Segons consta en aquest document, la despesa militar mundial va créixer el 2019 fins als 1,917 bilions de dòlars, el que representa "un increment del 3,6% respecte el 2018 i el major creixement anual en despesa des de 2010". Els cinc països amb més despesa van ser Estats Units, Xina, Índia, Rússia i Aràbia Saudita. Junts representen el 62% del total. "Aquesta és la primera vegada que dos països asiàtics figuren entre el top 3 amb més despesa", destaca el SIPRI.



En aquest sentit, assenyala que l'any passat "la despesa militar mundial va representar un 2,2% del producte interior brut (PIB) global que equival, aproximadament, a 249 dòlars per persona". "La despesa militar global de 2019 va ser un 7,2% més elevada que el de 2010, evidenciant que la tendència de creixement s'ha accelerat en els últims anys", ha afirmat Nan Tian, ​​investigador del SIPRI. L'expert ha destacat que es tracta del nivell "més alt de despesa militar des de la crisi financera mundial de 2008 i probablement constitueixi un punt màxim".

"Veiem que pugen de manera important les despeses militars mundials", ha afirmat per la seva banda Jordi Calvo, coordinador de el Centre Delàs, que ha destacat que es tracta d'un "rècord històric". L'activista ha remarcat a més que "el 54% de la despesa militar mundial està en mans dels països membres de l'OTAN".



L'increment també s'ha notat a Espanya. D'acord a les xifres que dona el Centre Delàs -aportades també per a l'elaboració d'aquest informe global-, la despesa militar en aquest país durant el 2019 va arribar als 20.050 milions d'euros. "Són 55 milions diaris de despesa militar", ha afirmat Pere Ortega, president de el Centre Delàs. Ortega ha explicat a Públic que d'acord a la liquidació de pressupostos, aquesta xifra suposaria un increment del 10% amb relació al 2018.



Tot i tenir una pandèmia que necessita recursos per desenvolupar l'economia real, perquè a partir d'ara la crisi serà gravíssima, destinarem enormes i colossals xifres de diners a unes inversions absolutament inútils", ha lamentat.

"Una important partida d'aquesta despesa la componen els Programes Especials d'Armament (PEA), iniciats el 1997 i programats fins el 2031, amb un import que a principis de 2019 s'estimava en 41.39 milions d'euros", assenyala el Centre Delàs. En aquesta línia, denuncia que "l'actual Govern [estatal] ha aprovat set nous programes des del segon semestre del 2018 per un valor de més de 13.000 milions d'euros".

Més de cent mil respiradors

En un gràfic presentat al costat de l'informe de l'SIPRI, el centre català fa una nova comparativa sobre l'import d'alguns d'aquests programes militars i el que podria realitzar-se amb aquests diners si fossin invertits en sanitat. D'aquesta manera, assenyala que el programa Eurofighter, amb un import de 12.500 milions d'euros, equival a 25 hospitals.



Per la seva banda, el programa de blindats Leopard, amb un cost de 2.800 milions d'euros, permetria la compra de 100.982 respiradors, mentre que els diners destinats al Vehicle de Combat sobre Rodes 8X8 permetria la compra de 140 milions de tests de Covid-19.

Alemanya lidera el rànquing europeu

A nivell europeu, el rànquing del SIPRI està encapçalat per Alemanya: el 2019, el Govern d'Angela Merkel va destinar 49.300 milions de dòlars a aquesta indústria, el que va suposar un augment d'un 10%. "Va ser l'increment més elevat dels top 15", destaca l'organització sueca en el seu informe, al·ludint així als 15 països amb major despesa militar el 2019.



"També hi va haver forts augments de la despesa militar per part d'estats membre de l'OTAN de l'Europa central: per exemple, el de Bulgària va créixer un 127% -principalment a causa dels pagaments de nous avions de combat-, i el de Romania, un 17%. La despesa militar total dels 29 estats membre de l'OTAN el 2019 va ser de 1,035 bilions de dòlars", destaca.



En aquest context, apunta que l'any passat "Rússia va ser el quart país amb més despesa militar del món". Assenyala en aquest sentit que el Govern de Putin "el va incrementar en un 4,5%, fins als 65.100 milions de dòlars".