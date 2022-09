Detenen a Barcelona un ciutadà bosnià reclamat per crims de guerra

La policia espanyola ha detingut a Barcelona un home de nacionalitat bosniana reclamat per la seva presumpta participació en crims de guerra durant el conflicte dels Balcans dels anys 90. L'home tenia una ordre internacional d'arrest emesa el febrer per les autoritats de Bòsnia i Hercegovina i va ser localitzat i arrestat el 15 de setembre a la capital catalana, on s'amagava sota una identitat falsa des de feia un any.

Al fugitiu se l'acusa d'haver comès tortures quan feia de guàrdia en un camp de concentració. Segons un comunicat difós aquest dissabte, l'home va passar a disposició judicial aquest divendres i el Jutjat Central d'Instrucció número Cinc de l'Audiència Nacional va decretar el seu ingrés a presó.

Les autoritats de Bòsnia i Hercegovina van emetre una ordre d'arrest internacional després de recollir les declaracions de diversos testimonis davant les autoritats encarregades de perseguir aquests fets delictius. Els fets s'emmarquen durant el conflicte bèl·lic de l'antiga Iugoslàvia, a principis dels anys 90.