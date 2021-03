Detenen l'expresident del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, pel Barçagate, que es nega a declarar

Els Mossos d'Esquadra han registrat durant tot el dia, fins a quarts de sis de la tarda, les oficines del Barça al Camp Nou pel Barçagate. Els Mossos han detingut l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, el seu exassessor Jaume Masferrer, el director general del club, Óscar Grau i el responsable dels serveis jurídics, Román Gómez Pontí. Els dos últims, treballadors actuals del club. Els quatre estan a la comissaria de les Corts, on s'han negat a declarar per fer-ho directament dimarts davant de la jutgessa. El jutjat no havia ordenat detencions, però els Mossos les han executat per "garantir la investigació i els escorcolls", segons fonts consultades.

Es tracta d'un dispositiu de l'Àrea Central de Delictes Econòmics de la Divisió d'Investigació Criminal, segons han explicat a l'ACN fonts policials, per demanar més documentació relacionada amb el cas Barçagate, una suposada trama de desviament de fons mitjançant les empreses que porten les xarxes socials del club. El passat juliol, els Mossos ja es van personar per ordre judicial al Camp Nou.



El director general del club, Óscar Grau, és actualment el màxim executiu del Barça. Exjugador de balonmano, va ser escollit per Bartomeu per aquest càrrec el 2015. Anteriorment havia estat gerent de la Federació Catalana de Vela, la d'Handbol i també havia treballat a la candidatura olímpica Barcelona-Pirineus. D'altra banda, Masferrer era l'assessor més pròxim de Bartomeu, i ja havia treballat de prop amb l'expresident Sandro Rossell, el seu predecessor. Per últim, Gómez Ponti és encara el màxim responsable dels serveis jurídics del club, qui validava totes les decisions preses per la junta directiva.



Quatre detencions i cinc registres de diferents espais

Les actuacions d'aquest dilluns s'han traduït en les quatre detencions esmentades i en cinc entrades i perquisicions en diferents espais, tant de societats com de particulars, en recerca de material útil per a la investigació. Una d'aquestes entrades s'ha dut a terme en alguns departaments concrets de les oficines del Camp Nou. Per a evitar qualsevol manipulació de la informació, els Mossos han impedit que qualsevol persona del club pogués treballar presencial o telemàticament i han convidat a abandonar les instal·lacions als treballadors que no han estat requerits per a declarar.



Poc abans de les 14.00 hores, la policia catalana també s'ha presentat a la seu d'I3 Ventures i Nicestream a Barcelona, dues de les empreses contractades que haurien treballat per al club en el Barçagate, per a fer un registre. I ha fet el mateix a la seu de Telampartner, una empresa dedicada a la inversió financera.



El FC Barcelona es troba al punt de mira d'ençà que es va saber que presumptament l'exdirectiva de Josep Maria Bartomeu va contractar una empresa per mesurar la reputació del president i va difamar a través d'altres comptes de xarxes a diversos jugadors i exjugadors. El febrer de 2020 es va fer públic que el club havia contractat l'empresa 13 Ventures per difamar contra exjugadors, candidats a la presidència del clubi jugadors de la plantilla actual.

El jutjat d'instrucció 13 de Barcelona va obrir una investigació pels delictes d'administració deslleial i corrupció entre particulars, ja que sospitava que la contractació de 13 Ventures es podria haver fet per un preu molt superior al de mercat.