Els Mossos d'Esquadra han neutralitzat aquest dimarts a la tarda l'home que s'havia atrinxerat armat en una casa abandonada als afores de Riudoms (Baix Camp) després de disparar i ferir de gravetat quatre persones, una d'elles agent del cos policial. El vigilant de seguretat, que hauria estat acomiadat prèviament de l'empresa Securitas, ha resultat ferit en un intercanvi de trets amb els agents del Grup Especial d'Intervencions dels Mossos cap a dos quarts de cinc de la tarda.



Els fets han arrencat a un quart de 12, quan el vigilant de seguretat ha obert foc a l'oficina de Securitas de la plaça Prim de Tarragona, deixant un home en estat crític i una dona i un altre home en estat greu, segons han informat els Mossos d'Esquadra i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). Després de rebre l'avís, agents de la policia autonòmica han acordat la zona i han establert controls de trànsit, en un dels quals s'ha produït el següent atac, en aquest cas ja a la N-420 a tocar de Maspujols i amb un agent com a persona ferida. El presumpte autor de tots els trets ha fugit en un Citroën Xsara. L'agent ha estat traslladat a l'hospital de la Vall d'Hebron.



Finalment, s'ha atrinxerat en una casa abandonada als afores de Riudoms, prop de Reus. Els Mossos d'Esquadra han encerclat la zona i ha estat aquí on s'ha produït el tiroteig final i on ha estat "neutralitzat" -segons la terminologia policial- l'home, que tenia permís d'armes.



La casa abandonada de Riudoms on hi ha hagut l'intercanvi de trets entre l'exvigilant de seguretat i els Mossos. — ACN