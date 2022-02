Detingut un home per la mort de la seva parella a Martorell

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte un home com a presumpte autor de la mort de la seva parella a Martorell, segons ha informat la policia catalana en un comunicat. Sobre les onze del matí, la policia local de Martorell ha rebut un avís per una discussió en un domicili de la localitat. Quan una patrulla hi ha arribat, han localitzat una dona morta i un home ferit, de 52 anys, que ha quedat detingut en relació a aquesta mort. El presumpte autor d'aquest cas de violència masclista ha estat traslladat a un centre hospitalari.

Agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Metropolitana Sud dels Mossos d'Esquadra han obert diligències per esclarir les circumstàncies dels fets. En aquests moments, la investigació està oberta i sota secret d'actuacions.