Detingut l'home que presumptament va amputar la mà de la seva parella a Santa Coloma de Gramenet

Els Mossos d'Esquadra han detingut l'home que presumptament va amputar la mà de la seva parella aquest dilluns a Santa Coloma de Gramenet. La detenció s'ha produït després que s'hagi lliurat aquest dimarts al matí a la comissaria de Nou Barris de Barcelona, segons informa Europa Press.

Segons ha avançat El Caso, l'home va atacar la dona amb un matxet i li va tallar la mà i la va ferir "greument" al pulmó abans d'escapar-se amb un cotxe del lloc dels fets, ubicat al passeig de Salzereda de Santa Coloma. Els fets van passar cap a les 16.30 hores, i la policia catalana va iniciar un dispositiu per localitzar-lo, mentre la víctima va ser hospitalitzada, per bé que no es tem per la vida.



L'Ajuntament de Santa Coloma va detallar en un comunicat que l'home havia amputat la mà a la seva parella en el marc d'una discussió. El consistori va acivar els serveis de suport a les víctimes de violència de gènere.

L'alcaldessa Mireia González va mostrar ahir la "més absoluta repulsa" a l'agressió contra la dona. "La violència masclista no té cabuda a la nostra societat i tampoc a la nostra ciutat", va afegir. El consistori ha convocat aquest dimarts a la plaça de la Vila de Santa Coloma un minut de silenci per expressar la condemna a l'atac.