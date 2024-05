Un detingut per la mort violenta d'una dona de 29 anys a Esparreguera

Els Mossos d'Esquadra han detingut una persona amb relació a la mort violenta d'una dona de 29 anys a Esparreguera (Baix Llobregat). El seu cos va aparèixer diumenge al voral del carrer Puig, una carretera que arriba fins a la Colònia Sedó resseguint el riu Llobregat. Ho ha confirmat l'Ajuntament d'Òdena (Anoia), localitat on havia nascut la víctima tot i que ara no hi vivia. No ha donat més detalls, puix el cas es troba sota secret de sumari. El cas està sota investigació dels Mossos, que han de confirmar si és un nou crim de violència masclista.

Encara no hi ha confirmació oficial que la persona detinguda sigui l'exparella de la víctima, però l'Ajuntament d'Esparreguera ho dona per fet. En aquest sentit, aquest consistori també ha mostrat la seva "repulsa" a "qualsevol forma de violència". L'alcalde Eduard Rivas ha defensat "el compromís municipal en la lluita per erradicar les violències masclistes".

L'Ajuntament ha convocat un minut de silenci per aquest mateix dimecres. La concentració serà pocs minuts abans de dos quarts de set de la tarda, quan estava convocat el ple municipal ordinari del mes de maig. El consistori vol així mostrar el seu suport a la família i amics de la víctima. Al mateix temps, ha ofert suport institucional a l'Ajuntament d'Òdena "per fer front a aquest tràgic succés".

El consistori anoienc també ha expressat el seu condol i ha convocat un minut de silenci, en aquest cas per aquest dijous a les 19 h davant del l'Ajuntament. També ha decretat dos dies de dol oficial, dimarts i dimecres, les banderes de l'edifici consistorial onejaran a mig pal en senyal de dol. Al mateix temps, s'han activat els serveis d'atenció a la família i entorn.

Diverses punyalades

L'avís es va rebre a tres quarts de nou de la nit de diumenge per un possible accident de trànsit. Mossos i Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es van adreçar al lloc i no van poder salvar la vida a la dona. Després es va descartar que la mort hagués estat producte d'un accident de trànsit, ja que tenia múltiples punyalades, i el cas va passar a mans de la Divisió d'Investigació Criminal. El jutjat d'instrucció número 3 de Martorell es va ocupar de l'aixecament del cadàver.