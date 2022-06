Detingut per segona vegada el metge d'Interior denunciat per cinc agents dels Mossos per abusos sexuals

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous al matí per segona vegada el metge d'Interior per presumptament abusar sexualment de cinc dones del cos el 2019. Fonts del Departament han explicat a Europa Press que es va detenir l'home el 20 de maig arran de tres denúncies, però posteriorment, a través de la bústia anònima de denúncies d'Interior i mitjançant un sindicat, van denunciar dues agents més.

La cinquena víctima va presentar la denúncia divendres passat i l'instructor de la policia catalana que porta la investigació ha ordenat una nova detenció del metge.



El cas el va destapar fa unes setmanes el programa Planta Baixa, on el secretari general d'Interior, Oriol Amorós, va explica que l'anterior Departament, que ja era coneixedor dels fets, va optar per posar una infermera a treballar amb el metge i vetllar perquè no cometés abusos. Una mesura, que a parer d'Amorós, va ser "insuficient".

Posteriorment, i a partir de les diligències del jutjat que arriben el novembre del 2021 de la primera denúncia, l'actual Departament va obrir al facultatiu un expedient disciplinari perquè no pogués visitar a dones. No va ser fins fa prop d'un mes que es va apartar el metge del seu lloc de treball i sense sou fins que hi hagi sentència judicial.