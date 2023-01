Detingut a Sitges un pederasta per agredir sexualment diversos nens

La Policia Nacional ha detingut a Sitges (Garraf) un pederasta que va agredir sexualment diversos nens del seu entorn més proper. L'arrestat, en presó provisional, gravava les agressions ocultant el seu rostre i les penjava a Internet, a diferents canals de la web fosca -Dark Web- utilitzats per pedòfils d'arreu del món. L'investigat havia estat monitor de diferents clubs de futbol.

Segons informa la policia en un comunicat, de moment s'han pogut identificar fins a sis víctimes d'entre 3 i 10 anys, tots nens, i s'ha provat que l'autor perpetrava agressions com a mínim des del 2016. Dues van ser agredides, una va patir tocaments, dues més van ser fotografiades despullades i una última ha estat identificada com a víctima d'agressió sexual, tot i que encara no s'han localitzat filmacions. La investigació continua oberta i no es descarten més afectats.



No es descarten més víctimes

Segons l'ACN, la detenció va tenir lloc el dia 11 a Sitges, on residia l'home. La cooperació policial internacional, concretament de la policia de Queensland (Austràlia) i la Interpol, ha estat decisiva en el desenvolupament de la investigació, en la qual també ha col·laborat la Policia Local de Sant Pere de Ribes. El cas és que el detingut utilitzava fortes mesures de seguretat, per això els agents han hagut de recórrer a tècniques de reconeixement d'imatge i intel·ligència policial per poder identificar el presumpte autor dels fets.



La investigació es va iniciar quan agents especialitzats de la Policia Nacional van analitzar imatges d'agressions sexuals a menors que havien estat detectades en diferents fòrums de la web fosca i que semblaven gravades per una persona de parla espanyola amb modismes "característics". Concretament, es tractava de diversos vídeos i fotografies. De moment, s'han intervingut quatre discs durs, tres targetes de memòria, un mòbil i una càmera d'acció.

Una finestra va permetre localitzar el detingut

Gràcies a una de les imatges en què apareixia parcialment l'exterior a través d'una finestra, es va poder determinar el punt geogràfic exacte on havia estat presa així com l'apartament des d'on s'havia realitzat, a Vilanova i la Geltrú (Garraf).

D'altra banda, els agents van examinar minuciosament com s'expressava l'investigat així com trets parcials d'una de les imatges i es va confirmar que es tractava del sospitós, que a més podria estar tenint contacte en l'actualitat amb menors, motiu pel qual es va precipitar l'actuació policial. L'acusat està en presó provisional.