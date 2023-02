Detingut a Terrassa el pare de les dues germanes assassinades al Pakistan

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut aquest dimecres a Terrassa el pare de les dues germanes de 24 i 21 anys assassinades al Pakistan el maig passat per alguns dels seus familiars. Els dos cossos han desplegat un dispositiu conjunt a la cocapital vallesana, en què ha estat detingut Ghulam Abbas, el pare de les dues germanes Arooj i Anisa Abbas, assassinades en el marc del que es coneix com a "crims d'honor". Una forma de violència masclista, al cap i a la fi.

Des que es va tenir coneixement d'aquest doble feminicidi el maig de l'any passat, els Mossos d'Esquadra van començar a interrogar familiars i coneguts de les dues germanes residents a Terrassa, entre ells el seu pare, germans i un oncle per determinar-ne la presumpta implicació en els fets. Després d'un viatge al Pakistan, les dues germanes van ser assassinades allà per familiars per voler divorciar-se dels seus marits després d'uns matrimonis forçosos.

La policia del Punjab, la regió on van tenir lloc els crims, va detenir set parents de les dones assassinades que estaven a la casa on es van perpetrar els fets, entre els que hi havia dos germans i els dos marits de l'enllaç concertat. Les investigacions van continuar per aclarir si el pare també havia intervingut en l'engany perquè viatgessin al Pakistan.

Volien fer la seva pròpia vida

Arooj (24 anys) i Anisa (21 anys) havien arribat a Terrassa a través del procés de reagrupació familiar, fa aproximadament uns dos i sis anys, respectivament. El seu pare, Ghulam Abbas, havia estat el primer membre de la família a instal·lar-se a Catalunya, fa més d'una dècada, i a partir d'aquí havia anat portant els quatre fills i la dona.

Tots ells tenien la nacionalitat pakistanesa i residien aquí amb un permís temporal. El pare treballava a una botiga d'alimentació al barri de Sant Pere Nord, per la qual també havien passat les dues filles. Les dues dones feia al voltant d'un any que s'havien traslladat a Barcelona i s'havien distanciat de la família. Una de les raons és que no estaven satisfetes amb el matrimoni que havien contret amb dos cosins residents al Pakistan.

A Catalunya feien la seva vida i tenien d'altres parelles, i haurien demanat el divorci per poder-se tornar a casar, una decisió que hauria molestat al pare i els germans. Tot indica, però, que les noies s'havien casat amb els cosins per pressió familiar i per seguir els costums, però ara volien iniciar una nova vida amb d'altres persones aquí. Això va provocar un trencament familiar.