La Diputació engega un pla de preservació de La Mola, ratificant el tancament del restaurant

La Diputació de Barcelona engega dimarts vinent dia 23 un pla de futur i sostenibilitat per a l'entorn de la Mola, ubicat al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. La data coincideix amb la fi de la concessió del restaurant que hi ha al complex del monestir que s'alça al cim i que no es prorrogarà, tot i les peticions dels que n'han estat propietaris durant prop de 60 anys.

El diputat d'Acció Climàtica, Xesco Gomar, diu que, tot i la fi de la restauració a la Mola, l'accés està garantit "des del primer dia", ja que l'únic que es tanca és cuina i magatzem. Entitats ecologistes havien demanat que no quedés tancat o abandonat. La notícia arriba poc després que s'entreguessin prop de 15.000 signatures per defensar la continuïtat del restaurant.

El pla de futur i sostenibilitat per a l'espai preveu la presència de seguretat i informadors al lloc en el que serà una primera fase. Posteriorment, s'afrontarà la restauració del monestir benedictí del segle XI, entre altres qüestions. En total, la dotació pressupostària de 2,6 milions a executar fins a principis de 2027.



Últims dies del restaurant

El restaurant haurà d'abaixar la persiana, a molt estirar, el proper dilluns dia 22. L'organisme propietari de l'espai ha defensat en diverses ocasions que vol donar un nou enfocament a l'edifici, amb l'objectiu d'ajustar l'activitat a un turisme més sostenible.

En concret, s'estudien "diferents escenaris" perquè l'espai ofereixi un servei de restauració "adequat a la normativa en el marc de la Carta Europea del Turisme Sostenible", que sigui compatible amb la normativa vigent "aportant seguretat jurídica". El parc rep més de 300.000 visitants anuals i el monestir està protegit com a Bé Cultural d'Interès Nacional.

Després de diversos concursos consecutius guanyats per la mateixa empresa, la darrera concessió establia una explotació per a cinc anys improrrogables. El termini expira la setmana vinent, tot i que els restauradors ha demanat reiteradament una "solució" que els permetés continuar amb el negoci.