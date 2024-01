Entreguen gairebé 15.000 signatures a Matadepera per defensar la continuïtat del restaurant de La Mola

Els propietaris del Restaurant La Mola del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac segueixen la seva lluita per mantenir el projecte. Aquest dimecres han lliurat més de 14.400 signatures a l'Ajuntament de Matadepera (Vallès Occidental) per defensar la continuïtat d'un negoci que regenten de fa quasi 60 anys. En el lliurament d'aquest matí els han acompanyat una trentena de persones.

L'establiment es troba en ple compte enrere per abaixar la persiana el proper dilluns, dia 22, després que la Diputació de Barcelona no tingui previst obrir nou concurs que permeti renovar la concessió. L'organisme propietari de l'espai sosté que vol donar un nou enfocament a l'edifici, amb l'objectiu d'ajustar l'activitat a un turisme més sostenible.

En concret, s'estudien "diferents escenaris" perquè l'espai ofereixi un servei de restauració "adequat a la normativa en el marc de la Carta Europea del Turisme Sostenible", que sigui compatible amb la normativa vigent "aportant seguretat jurídica". El parc rep més de 300.000 visitants anuals i el monestir benedictí del segle XI està protegit com a Bé Cultural d'Interès Nacional.

El restaurant la Mola es troba en un antic monestir situat al cim de la muntanya més alta del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. — Albert Segura / ACN

Després de diversos concursos consecutius guanyats per la mateixa empresa, la darrera concessió establia una explotació per a cinc anys improrrogables. El termini expira en les properes setmanes i no s'ha convocat cap nou concurs per la gestió del negoci. Els restauradors demanen una "solució" que els permeti continuar amb el negoci.

Ecologistes demanen que no quedi tancat

Entitats ecologistes del Vallès i altres punts de Catalunya van reclamar a mitjans de novembre a la Diputació una convocatòria extraordinària de la Comissió Consultiva del Parc Natural. L'objectiu és abordar el procés de forma completa, i establir els criteris i terminis correctes perquè el recinte on es troba el restaurant no quedi tancat ni abandonat, "sigui amb una pròrroga temporal de mesos de l'activitat actual, amb les condicions escaients, sigui amb l'aprovació del Pla Funcional de l'equipament".